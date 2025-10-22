Podaż pieniądza (M3) wyniosła 2 642,7 mld zł na koniec września 2025 r., co oznacza wzrost o 16,7 mld zł m/m, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

„We wrześniu 2025 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 16,7 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości pieniądza gotówkowego oraz depozytów i innych zobowiązań wobec sektora pozostałych instytucji finansowych i sektora instytucji samorządowych” – czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2025 r. wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 11,9 mld zł, tj. 2,8%, do poziomu 442,4 mld zł. Wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych wzrosła o 3,1 mld zł, tj. 4,3%, do poziomu 76,4 mld zł, w sektorze instytucji samorządowych o 2,7 mld zł, tj. o 2,4%, do poziomu 114,5 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 1,7 mld zł, tj. 0,1%, do poziomu 1 393,3 mld zł, podano także.

Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 39,6 mld zł, tj. 7,8%, do poziomu 547,3 mld zł, a zadłużenie sektora gospodarstw domowych o 3,8 mld zł, tj. 0,5% do poziomu 820,9 mld zł, natomiast zadłużenie sektora pozostałych instytucji finansowych spadło o 13,4 mld zł, tj. 6,3%, do poziomu 200,3 mld zł, poinformował bank centralny.

