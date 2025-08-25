Podaż pieniądza (M3) wyniosła 2 606,14 mld zł na koniec lipca 2025 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Oznacza to wzrost o 0,8% m/m i wzrost o 10,8% w ujęciu rocznym.

Konsensus rynkowy przewidywał 10,6% r/r wzrostu agregatu M3.

Aktywa zagraniczne netto na koniec lipca 2025 r. wzrosły w ujęciu miesięcznym o 4,3% i wyniosły 950,44 mld zł (wzrost o 15,1% r/r).

Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 0,6% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 425,6 mld zł (wzrost o 11,6% r/r).

Źródło: ISBnews