Podczas wizyty polskiej delegacji rządowej w Korei Południowej podpisana została umowa na zakup modułów wyrzutni rakietowych HOMAR-K, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Dokument przewiduje dostawę 72 wieloprowadnicowych modułów wyrzutni rakietowych Homar-K i kilku tysięcy taktycznych kierowanych pocisków rakietowych o zasięgu od 80 do 290 km.

„Umowa będzie mieć nie tylko duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa kraju, ale też rozwój potencjału polskiego przemysłu obronnego. Pozyskane technologie pozwolą na uzyskanie przez polskie zakłady zdolności do produkcji oraz prowadzenia napraw i modernizacji, a także produkcji części zamiennych do zakupionych wyrzutni. Pierwsze 12 zestawów ma zostać wyprodukowanych w Korei Płd., ale kolejne będą już produkowane w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – czytamy w komunikacie.

W ramach umowy możliwe też będzie pozyskanie technologii, które pozwolą na stworzenie podstaw do produkcji amunicji rakietowej przez polski przemysł. Transfer technologii oraz inwestycje to koło zamachowe dla rozwoju rodzimego przemysłu obronnego. Szczególnie dotyczy to zakładów skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, podkreślono.

„W ramach technologii, jakie dzięki umowie uzyska polski przemysł, w polskich fabrykach będą też mogły być produkowane kontenery transportowo-startowe, które umożliwiają zastosowanie w wyrzutniach amunicji rakietowej 122 mm. Amunicja taka produkowana jest w zakładach Mesko S.A., które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews