Proponowane przez Ministerstwo Finansów wprowadzenie podwyższonej stawki CIT w 2027 roku zwiększy poziom stopy obciążeń fiskalnych (SOF) sektora bankowego do blisko 47% z ponad 32,2% obecnie, zaś w kolejnych latach podwyższy ją trwale o około 3 pkt proc., ocenił prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Jak szacuje Związek, zaproponowane rozwiązanie, w horyzoncie kolejnej dekady, oznacza wzrost kosztów dla sektora bankowego o ponad 20,6 mld zł.

„Zaproponowane rozwiązanie odbiega od podobnych rozwiązań typu 'one-off tax’ stosowanych w innych krajach. Ideą tego typu rozwiązań było ograniczone czasowo zwiększenie obciążeń banków w imię 'opłat solidarnościowych’ w okresie lepszej koniunktury (wyższe stopy procentowe)” – powiedział Białek, cytowany w komunikacie.

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie nie stanowi jednorazowego zasilenia budżetu państwa na określony czas, lecz jest trwałym obciążeniem sektora bankowego bez względu na koniunkturę i sytuację banków, podkreślił.

„Rozwiązanie to generuje najwyższy koszt (na poziomie ponad 7 mld zł) w 2026 roku, a zatem w momencie, w którym spadki stóp procentowych przekładają się na obniżenie wyników finansowych banków. Propozycja Ministerstwa Finansów, w świetle bieżącej sytuacji gospodarczej, wspiera zatem negatywnie procykliczny charakter wprowadzanych rozwiązań” – dodał prezes.

Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie, w horyzoncie kolejnej dekady, oznacza wzrost kosztów dla sektora bankowego o ponad 20,6 mld zł, wskazano w informacji.

W 2024 r. banki zasiliły budżet państwa kwotą 24,16 mld zł w postaci podatku dochodowego (CIT i PIT), podatku bankowego oraz dywidendy na rzecz Skarbu Państwa (co czwarta złotówka z CIT pochodziła od banków), podkreślono także.

„Przedstawione założenia nie uwzględniają faktu spadku stóp procentowych i ich negatywnego wpływu na wyniki finansowe banków. Już dziś stopa obciążeń fiskalnych (SOF) w sektorze bankowym przekracza poziom 32,2%. Wprowadzenie podwyższonej stawki CIT w 2027 roku zwiększy jej poziom do blisko 47%, zaś w kolejnych latach podwyższy ją trwale o około 3 pkt proc.” – ocenił Białek.

Jednocześnie stwierdził, że obniżenie stawki podatku od niektórych instytucji finansowych (podatku bankowego) o 10% w 2027 roku oraz o 20% od początku 2028 roku stanowi jedynie pierwszy krok we właściwym kierunku jakim powinno być pełne przeniesienie podatku bankowego do podatku CIT, tymczasem – jak zaznaczył – brakuje chociażby zarysowania ścieżki drogowej dojścia do takiego procesu.

„W rzeczywistości jednak obniżenie stawki podatku bankowego w żadnym stopniu nie rekompensuje wzrostu kosztów obciążeń fiskalnych po stronie sektora bankowego. Co gorsze, rozwiązanie to konstytuuje obecną, szkodliwą dla polskiej gospodarki formułę podatku bankowego penalizującą działalność kredytową, ograniczającą poziom dostępności finansowania – przede wszystkim do finansowania inwestycji” – stwierdził prezes ZBP.

Związek zwrócił także uwagę, że istnieje potencjał do uwolnienia dodatkowych środków w sektorze bankowym, które mogłyby wesprzeć finanse publiczne – „m.in. poprzez obniżenie ponadnormatywnego wymogu wskaźnika DGS, czy systemowe rozwiązanie problemu kredytów walutowych. Regulacje nakierowane na ugody z bankami pozwoliłyby w kolejnych latach uwolnić 15-20 mld zł”, wskazano w materiale.

Wczoraj Ministerstwo Finansów zaproponowało podwyższenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) dla banków do 30% w 2026 r. (z obecnych 19%), a następnie obniżenie jej do 26% w 2027 r. i wprowadzenie stałej stawki 23% od 2028 r. Resort szacuje, że zmiany skutkować będą zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł.

Źródło: ISBnews