Podwyżki cen paliw na stacjach z tego tygodnia będą z dużym prawdopodobieństwem kontynuowane w kolejnym tygodniu lutego, nawet jeśli wyhamują podwyżki cen w hurcie. Jednakże dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby obserwowane wzrosty oznaczały początek zmiany tendencji na wzrostową, wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

Po raz pierwszy od listopada na dużej części stacji odnotowaliśmy podwyżki cen benzyn i oleju napędowego. To ruch cen zgody z oczekiwaniami, ze względu na utrzymujące się wzrosty cen paliw na rynku hurtowym.

Tu gdzie ceny się zmieniały skala podwyżek sięgała 10 groszy na litrze, co przełożyło się na wzrost średniego poziomu cen o 3-4 grosze na litrze. Bez zmian pozostaje średnia cena autogazu, choć z analizy wynika, że ceny LPG zmieniały się w zależności od operatora i mieliśmy do czynienia zarówno z korektami cen w dół, jak i w górę.

Podwyżki z tego tygodnia będą z dużym prawdopodobieństwem kontynuowane w kolejnym tygodniu lutego, nawet jeśli wyhamują podwyżki cen w hurcie. Dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby obserwowane wzrosty cen na stacjach oznaczały początek zmiany tendencji na wzrostową. Jeśli nie dojdzie do ponownego wzrostu cent ropy, to wzrost cen detalicznych także powinien wyhamować. Kluczowy dla dalszego kierunku cen będzie ostateczny efekt piątkowych rozmów USA-Iran dotyczących irańskiego programu nuklearnego.

Średnie ceny paliw 5 lutego br.:

• Benzyna bezołowiowa 95: 5,66 zł/l (+4 gr/l)

• Benzyna bezołowiowa 98: 6,41 zł/l (+3 gr/l)

• Olej napędowy: 5,93 zł/l (+4 gr/l)

• Autogaz: 2,72 zł/l (bez zmian)

Prognoza na okres 09-13.02.2026:

• Pb95 – 5,69 zł/l (+3 gr/l)

• Pb98 – 6,44 zł/l (+3 gr/l)

• ON – 5,96 zł/l (+3 gr/l)

• LPG – 2,75 zł/l (+3 gr/l)

Ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 68 USD/bbl. W skali tygodnia ropa naftowa Brent potaniała o około 1,5 USD/bbl. Ceny rosyjskiej ropy Urals CIF Rotterdam spadły w skali tygodnia o 3,5 USD/bbl do około 42 USD/bbl.

Od strony geopolityki rynek czeka na wynik piątkowych rozmów USA-Iran, które odbędą się w stolicy Omanu. Jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu i nastąpi ponowny wzrost napięcia na linii USA-Iran z opcją amerykańskiej interwencji militarnej, wówczas ceny ropy naftowej mogą ponownie wzrosnąć powyżej 70 USD/bbl.

W przyszłym tygodniu uwaga rynku skupi się na prognozach OPEC, EIA, IEA oraz danych na temat inflacji CPI w USA w styczniu.

Źródło: ISBnews / Reflex