Zgodnie z oczekiwaniami nie udało się uniknąć zmian cen na krajowym rynku paliw, zarówno w hurcie jak i w detalu. Średnio od 10 do 14 groszy na litrze więcej płacimy za benzyny i olej napędowy na koniec tygodnia, choć należy zaznaczyć, że na poszczególnych stacjach skala zmian była mocno zróżnicowana. Niektórzy operatorzy stacji decydowali się na podwyżki do 18-22 groszy na litrze, co jest z kolei efektem wyraźnego wzrostu cen paliw w hurcie.

Na stabilnym poziomie utrzymała się średnia cena autogazu.

Średnie ceny wynoszą aktualnie dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,59 zł/l (wzrost o 11 gr/l w stosunku do cen z 20.07.2023), bezołowiowej 98 – 7,16 zł/l (+10 gr/l), oleju napędowego 6,36 zł/l (+12 gr/l), autogazu – 2,81 zł/l (0 gr/l).

Rosnąca cena paliw gotowych i osłabienie złotego, sukcesywnie podnoszą ceny paliw na rynku hurtowym, co pozostawia przestrzeń do podwyżek cen paliw na stacjach w kolejnym tygodniu. Ponownie musimy liczyć się z tym, że ceny detaliczne wzrosną o kolejne kilka do 10 groszy na litrze. Mniejsza dynamika zmian będzie obserwowana w przypadku LPG.

Na półmetku wakacji ceny benzyny są niższe niż przed rokiem o 10-11 %, natomiast za diesla i LPG płacimy 16% mniej.

Ceny wrześniowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie blisko 84 USD/bbl. W skali tygodnia ropa Brent drożeje o ponad 3 USD/bbl. Z kolei benzyna drożeje w tym tygodniu o ponad 55 USD/t, a olej napędowy o blisko 60 USD/t.

To co aktualnie wspiera ceny ropy i paliw gotowych to obawy o podaż ropy w następnych miesiącach. Zapowiedź wsparcia chińskiej gospodarki i ostatnie dane z USA powodują natomiast poprawę po stronie popytowej.

Według najnowszych danych gospodarka USA rozwijała się szybciej niż oczekiwano w drugim kwartale 2023 r. Wzrost Produktu Krajowego Brutto w Stanach Zjednoczonych wyniósł 2,4% rocznie w drugim kwartale 2023 r., wobec oczekiwanego przez analityków wzrostu na poziomie 1,8%, co zmniejsza obawy przed recesją.

Spotkanie Wspólnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego OPEC+ zaplanowane na przyszły tydzień może mieć kluczowe znaczenie dla cen ropy.

Źródło: ISBnews / BM Reflex