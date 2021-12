Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych były „znaczące”, ale nadal istnieje przestrzeń do kolejnych podwyżek, jeśli okażą się ona potrzebne, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Podkreśliłem, że znacząco podnieśliśmy [stopy procentowe od września], ale nie mówię, że to jest tak znacząco, że doszliśmy do jakiegoś celu, który sobie wyznaczyliśmy. Podtrzymuję, co powiedziałem poprzednio: jest znacząca przestrzeń do podwyżki stóp, jeśli tego będą potrzebowały okoliczności” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Ale nie chciałbym też powiedzieć jednoznacznie – RPP się nad tym zastanawiała – Rada nie stwierdza jednoznacznie, że jesteśmy w cyklu podwyżek, dlatego, że jest tak ogromny zakres niepewności” – dodał.

Potwierdził, że „jest przestrzeń do podwyżek stóp procentowych”, ale gdyby nagle załamała się koniunktura czy pojawiły się bardzo złe perspektywy dla gospodarki światowej, „to oczywiście tej przestrzeni by już nie było”, dodał.

Glapiński powiedział dziś wcześniej, że dotychczasowy wzrost głównej stopy referencyjnej (łącznie o 1,65 pkt proc. od września) był „radykalny”. Dodawał też, że według aktualnych prognoz, w przyszłym roku inflacja utrzyma się „także na podwyższonym poziomie, chociaż niższym”.

Wczoraj RPP zdecydowała o podwyższeniu stóp procentowych o 50 pb. Główna stopa referencyjna wynosi od dziś 1,75%.

Źródło: ISBnews