Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie jako pierwsze uczelnie w kraju otrzymają ok. 270 mln zł finansowania z instrumentu „Pożyczka na cyfryzację” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

„Dzięki przyznanym pożyczkom z zerowym oprocentowaniem blisko 30 tysięcy studentów obu uczelni oraz tysiące pracowników akademickich otrzyma bezpieczne, nowoczesne środowisko, bez którego nie będzie możliwy wzrost innowacyjności krajowej gospodarki. Nowoczesne uczelnie to najlepsza droga do powstania nowoczesnych krajowych usług i produktów, niezbędnych, gdy chcemy mówić o konkurencyjności gospodarki w długofalowej perspektywie. Z kolei wzrost poziomu bezpieczeństwa uczelnianych danych to wyższa odporność na zagrożenia XXI wieku nie tylko samych uczelni, ale także powiązanych z nimi branż i prowadzonych projektów. W Banku Gospodarstwa Krajowego dokładamy wszelkich starań, aby środki z Krajowego Planu Odbudowy efektywnie przyczyniały się do kształtowania przyszłości kolejnych pokoleń. Najbardziej wymowne jest to właśnie w przypadku projektów wspierających edukację i naukę” – powiedziała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła, cytowana w komunikacie.

Łączna kwota pożyczki dla Politechniki Krakowskiej to 254,43 mln zł. Dzięki środkom z KPO uczelnia zmodernizuje swoją infrastrukturę teleinformatyczną dla zwiększenia jej wydajności i bezpieczeństwa. Kluczowe w projekcie Politechniki jest stworzenie międzybudynkowych połączeń światłowodowych oraz ujednolicenie sieci dystrybucyjnej wewnątrz budynków. W planach jest także budowa nowoczesnej serwerowni z systemami awaryjnego podtrzymania zasilania, klimatyzacji precyzyjnej i monitoringu. Uczelnia zakupi nowy sprzęt sieciowy, serwery oraz macierze dyskowe, aby zwiększyć moc obliczeniową oraz przestrzeń na usługi i dane. Stanowiska pracy oraz laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wdrożony zostanie system zarządzania budynkami dla optymalizacji zużycia mediów. Uruchomiony będzie również system do monitorowania stanu urządzeń w sieci. Projekt obejmuje zakup niezbędnych licencji oraz aktualizację kluczowych platform. W celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa zostanie zakupiona usługa Security Operations Center. Całość ma na celu stworzenie nowoczesnej, bezpiecznej i łatwej w zarządzaniu infrastruktury IT.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przeznaczy 14,43 mln zł na rozwój infrastruktury cyfrowej i podniesienie bezpieczeństwa, zgodnie z unijnymi wymogami cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje m.in. prosty elektroniczny obieg dokumentów, rejestr czasu pracy połączony z systemami uczelni, system wjazdu na kampus, szybszą i bardziej niezawodną sieć oraz lepiej zabezpieczoną serwerownię. Wzmocniony zostanie monitoring na kampusie, a dla 200 serwerów uruchomiony będzie całodobowy nadzór nad cyberzagrożeniami (XDR i zewnętrzny SOC). UWM wdroży też paczkomaty zintegrowane z systemem zamówień, aby usprawnić obsługę przesyłek, wskazano również.

Oprocentowanie pożyczek wynosi 0% w skali roku. Okres ich spłaty to 240 miesięcy.

„Pożyczka na cyfryzację” jest jednym z instrumentów KPO, z którego mogą korzystać samorządy, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy oraz inne podmioty realizujące projekty cyfryzacyjne. Pula środków wynosi blisko 2,8 mld zł. Projekty, na które można przeznaczyć środki, zostały podzielone na trzy grupy: zaawansowane technologie cyfrowe, infrastruktura ICT oraz inteligentne sieci energetyczne.

Źródło: ISBnews