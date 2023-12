Realizacja zapowiedzi nowej koalicji rządowej może w efekcie oznaczać podniesienie średnioterminowej ścieżki inflacji w marcowej projekcji banku centralnego i w efekcie nieco późniejszy powrót inflacji do celu, oceniają ekonomiści Santander Bank Polska. Według nich, będzie to argumentem dla Rady Polityki Pieniężnej (RPP), aby nie spieszyć się z obniżkami stóp procentowych. Analitycy zakładają utrzymanie stopy referencyjnej bez zmian przez pierwsze trzy kwartały 2024 r.

„Glapiński powtórzył tezę z poprzedniego miesiąca: niepewność odnośnie do polityki przyszłego rządu jest argumentem za wstrzymaniem się RPP ze zmianami stóp, a kolejne decyzje będą uzależnione od napływających danych, informacji o planach rządu i kształtu marcowej projekcji NBP. Podkreślił, że szczególnie ważne będą działania w zakresie VAT na żywność, cen energii i gazu” – czytamy w komentarzu banku do konferencji prasowej prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adama Glapińskiego.

Ekonomiści Santander BP zakładają – bazując na informacjach prasowych – że zerowy VAT na żywność nie zostanie utrzymany, ceny energii i gazu zostaną zamrożone tylko do końca czerwca 2024, a dodatkowo w planach rządu znajdzie się podniesienie od nowego roku wynagrodzeń w „budżetówce” o 20% i nauczycieli o 30%.

„Efektem tych zmian będzie wg nas z jednej strony spadek CPI do ok. 4% na przełomie I i II kwartału (czyli nieco niżej niż zakładała listopadowa projekcja), a z drugiej podniesie średnioterminowej ścieżki CPI w marcowej projekcji i w efekcie nieco późniejszy powrót inflacji do celu. Uważamy, że będzie to argumentem dla banku centralnego, aby nie spieszyć się z obniżkami stóp procentowych. Zakładamy utrzymanie stopy referencyjnej bez zmian przez pierwsze trzy kwartały 2024 r. a następnie dwie obniżki po 25 pb w IV kwartale” – napisali dalej.

Glapiński powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że obecne elementy niepewności związane m.in. z cenami administracyjnymi i VAT na żywność powinny zostać wyjaśnione do marca, kiedy NBP przedstawi kolejną projekcję inflacyjną; wtedy też możliwe będą „ewentualne dalsze decyzje” RPP.

Ocenił też, że kwestie związane z dalszym zamrożeniem cen administracyjnych oraz stawki VAT na żywność są ważniejsze dla walki z inflacją niż umacniający się złoty. Wskazywał jednocześnie, że w tej chwili złoty jest „istotnie mocniejszy”, bo o ok. 20% wobec USD i o ok. 10% wobec euro patrząc od jesieni ub.r. Podkreślał, że z punktu widzenia walki z inflacją, wzmocnienie kursu jest dobre, ponieważ wzmacnia transmisję polityki pieniężnej i działa przeciwinflacyjnie.

RPP utrzymała w środę stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%. Konsensus rynkowy zakładał brak zmian.

