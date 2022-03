Polsce nie grozi recesja, a jedynie spowolnienie bardzo szybkiego wzrostu do poziomu szybkiego wzrostu, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Na szczęście nie musimy rozpatrywać takiej rozpaczliwej alternatywy – Polsce nie grozi recesja. W Polsce może nastąpić spowolnienie bardzo szybkiego wzrostu do poziomu szybkiego wzrostu. […] 4% to nadal jest bardzo szybki wzrost, a 3,5% to jest szybki wzrost” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Według niego, to pytanie akademickie.

Wcześniej podczas konferencji Glapiński mówił, że koniunktura gospodarcza w Polsce jest nadal bardzo korzystna, a wzrost PKB wyniesie ok. 7% r/r w I kwartale i ponad 4% w całym roku.

Marcowa projekcja inflacyjna NBP zakłada, że roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-5,3% w 2022 r. (wobec 3,8-5,9% w projekcji z listopada 2021 r.), 1,9-4,1% w 2023 r. (wobec 3,8–6,1%) oraz 1,4-4% w 2024 r.

Źródło: ISBnews