Odsetek polskich kierowców, którzy czują się zimą bezpiecznie lub bardzo bezpiecznie na drogach wynosi 15% w porównaniu do 29% średnio w Europie, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Goodyear w dziewięciu europejskich krajach. Polacy częściej od pozostałych Europejczyków przywiązują również wagę do wymiany opon na zimowe.

Na skali od 1 (wcale nie czuję się bezpiecznie) do 10 (czuję się w pełni bezpiecznie), polscy kierowcy najczęściej wskazywali odpowiedź 5 (22%), podczas gdy średnio w Europie była to odpowiedź 7 (19%). Odpowiedzi od 8 do 10 w Polsce było w sumie 15%, a w Europie 29%. Z kolei odpowiedzi od 1 do 3 wskazało 15% polskich kierowców (w tym 8% odpowiedź 1) oraz 12% europejskich (w tym 4% odpowiedź 1), wynika z badania.

„To pokazuje, że pewność siebie za kierownicą jest wyraźnie niższa w Polsce niż u kierowców w innych krajach europejskich objętych badaniem” – skomentowała szefowa marketingu Goodyear na kraje Europy Centralnej i Północnej Marta Sobieska podczas spotkania prasowego.

Z kolei na pytanie „jak się przygotowujesz do sezonu zimowego” 65% polskich kierowców odpowiedziało, że zmienia opony na zimowe, w porównaniu do 49% w Europie.

„To pokazuje wysoką świadomość polskich kierowców co do tego, jak ważne są opony” – dodała Sobieska.

Wśród elementów, które najbardziej dodają pewności siebie podczas jazdy zimą, polscy badani najczęściej wskazywali na zmniejszenie prędkości (70%) oraz utrzymanie odpowiedniego dystansu do pojazdu poprzedzającego (65%), a europejscy zmniejszenie prędkości (56%).

Autorzy badania zapytali również jak ważne są odpowiednie opony dla pewności siebie podczas jazdy zimą. 82% polskich respondentów odpowiedziało, że ważne lub bardzo ważne, w tym dla 56% jest to bardzo ważne. Dla porównania w Europie ten odsetek wyniósł odpowiednio 79% i 51%.

Wśród powodów, które najbardziej niepokoją kierowców podczas jazdy zimą, Polacy najczęściej wymieniali oblodzone drogi (60%), śliskie i mokre drogi (47%), ograniczoną widoczność (47%), ośnieżone drogi (44%) oraz utratę kontroli nad pojazdem i utratę kontroli nad pojazdem przez innego kierowcę (po 41%). W Europie najczęściej wskazywano oblodzone drogi (52% badanych), utratę kontroli przez innego kierowcę (37%) i ograniczoną widoczność (36%).

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Goodyear przez europejską agencję badawczą YouGov wśród 4 500 kierowców z 9 krajów – Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Rumunii, Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii.

Goodyear jest jednym z największych producentów opon na świecie. Firma zatrudnia 63 000 osób i wytwarza swoje produkty w 47 zakładach zlokalizowanych w 21 krajach na świecie. W Polsce firma oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica. Jest także głównym akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica, która jest największym tego typu zakładem w Europie, zatrudniającym prawie 3 tys. osób.

Źródło: ISBnews