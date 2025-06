Polska może potrzebować 56 GW nowych mocy wytwórczych, z czego 46 GW mają stanowić odnawialne źródła energii (OZE) do 2030 roku, wynika z raportu Forum Energii pt. Czas inwestycji. Wnioski z modelowania systemu energetycznego Polski do 2040 r. Równolegle niezbędne może się okazać uruchomienie 17 GW magazynów energii o pojemności 70 GWh.

Celem raportu jest włączenie się w dyskusję nad planowaniem strategicznym, czemu mają służyć wyniki modelowania sektora energetycznego przeprowadzonego przy użyciu narzędzia Zefir – opracowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych i rozwijanego przez Enercode we współpracy z Forum Energii, podkreślono.

„Zefir umożliwiaja przeprowadzanie złożonych symulacji i analiz transformacji energetycznej Polski w czasie liczonym w godzinach, co znacząco przyspiesza proces podejmowania decyzji opartych na danych. Pozwala to na ocenę skutków ewentualnych opóźnień inwestycyjnych czy zmian regulacyjnych oraz na identyfikację ryzyk związanych z niską elastycznością systemu elektroenergetycznego i brakiem integracji sektorowej” – powiedział koordynator programu elektroenergetyka w Forum Energii Jędrzej Wójcik, cytowany w komunikacie.

Przeprowadzone modelowanie wskazuje, że aby zbudować nowoczesny i stabilny system energetyczny, przy jednoczesnym rozwoju zielonego wodoru, elektryfikacji ciepłownictwa i transportu, Polska musi jeszcze w tej dekadzie zainwestować w znaczące moce wytwórcze i magazynowe. Do 2030 r. możemy potrzebować 56 GW nowych mocy, z czego 46 GW mają stanowić OZE. Równolegle niezbędne może być uruchomienie 17 GW magazynów energii o pojemności 70 GWh. Do 2040 r. całkowita skala inwestycji w nowe moce może wzrosnąć do ponad 100 GW względem obecnych zdolności wytwórczych, wskazano w materiale.

Z analiz Forum Energii wynika, że od 2035 r. węgiel może odgrywać już tylko marginalną rolę w systemie elektroenergetycznym i ciepłownictwie. Taki scenariusz pozwala ograniczyć dopłaty do górnictwa nawet o 60 mld zł w porównaniu do aktywnego scenariusza (WAM) Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) przedstawionego w październiku 2024 r.

Niezależnie od przyszłych relacji cenowych paliw, model wskazuje na konieczność budowy dodatkowych (ok. 10 GW) elastycznych jednostek gazowych, ponad te, które już uzyskały kontrakty na rynku mocy lub zostały uwzględnione w projekcie KPEiK. Jednostki gazowe mogą wspierać system w sytuacjach braku energii z OZE, ale nie powinny stać się jego fundamentem. To magazyny energii oraz mechanizmy elastyczności popytu stanowić będą kluczowe źródło elastyczności i zdolności bilansujących, umożliwiając bezpieczną i efektywną absorbcję rosnącej produkcji z OZE przez system, wskazano w raporcie.

„Transformacja musi być prowadzona w sposób zintegrowany, łącząc elektroenergetykę, ciepłownictwo, transport, przemysł i sektor wodorowy. Kluczowe jest efektywne wykorzystanie środków publicznych, szczególnie na termomodernizację budynków, rozwój pomp ciepła oraz modernizację ciepłownictwa, które zwiększą efektywność i elastyczność systemu elektroenergetycznego. Równolegle musimy uwolnić moce przyłączeniowe, upraszczając procedury i wdrażając nowe mechanizmy, takie tak aukcje, które przyspieszą realizację nowych inwestycji i zwiększą elastyczność systemu elektroenergetycznego” – podsumował wiceprezes Forum Energii Tobiasz Adamczewski.

Źródło: ISBnews