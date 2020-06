Minister finansów Tadeusz Kościński i wicepremier, minister finansów Słowacji Eduard Heger podpisali wspólną deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT, poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

„Chcemy wspólnie z naszymi partnerami w UE efektywnie zmniejszać lukę VAT, a także skutecznie walczyć z międzynarodową przestępczością podatkową” – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) luka w VAT w Unii Europejskiej wynosi prawie 140 mld euro, z czego około 60 mld euro tracą państwa UE z powodu działalności mafii VAT.

MF przypomina, że w ciągu kilku lat doszło w Polsce do znaczącego jej zmniejszenia: w 2015 r. wynosiła 24% potencjalnych wpływów, a w 2018 r. spadła do ok. 12% i na takim poziomie utrzymywała się także w roku 2019.

Resort zaznacza, że do spadku luki VAT przyczyniły się „narzędzia uszczelniające”, m.in. split payment, pakiet paliwowy czy przewozowy, JPK VAT czy STIR.

W komunikacie zaznaczono, że zwalczanie luki VAT jest także priorytetem słowackiego rządu. Od 2013 r. wprowadzano tam środki przeciwdziałające oszustwom podatkowym.

Polska – jak przypomina MF w komunikacie – dąży do stworzenia koalicji państw skupionych wokół idei solidarności podatkowej, proponując państwom Europy zawieranie dwustronnych umów o pogłębionej współpracy, które będą mają tworzyć ramy dla przyspieszonego transferu wiedzy, technologii i informacji podatkowych.

29 stycznia b.r. w Polsce gościli przedstawiciele administracji skarbowych 21 państw, które są zainteresowane udziałem w projekcie. Teraz MF rozpoczyna proces negocjacji z poszczególnymi partnerami, zaznaczono.

Źródło: ISBnews