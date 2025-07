Polska ma szanse na uzyskanie większej puli w nowym Funduszu Innowacyjności w ramach projektu nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034, ocenił rzecznik rządu Adam Szłapka.

„To, co jest szczególnie ważne – zmienia się struktura budżetu – tj. będzie on zawierał Fundusz Innowacyjności i większe inwestycje w obronność. To jest o tyle ważne, że ta struktura będzie rzutowała na to, jak budżet będzie wyglądał w przyszłości. Im Polska będzie bogatsza – a staje się coraz bogatsza – tym więcej korzyści będzie można uzyskać z tych środków na innowacje i na obronność. Z naszego punktu widzenia, jest to dobra propozycja, ale to jest podstawa do negocjacji i będziemy wskazywać na sprawy dla nas najważniejsze” – powiedział Szłapka podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że nowy budżet jest ambitny, szczególny, największy w historii – „największy przyrost mają wydatki związane z obronnością”.

„To, co jest ważne. oprócz tego, że będzie to największy budżet UE to największym beneficjentem nowego budżetu będzie Polska – według propozycji Komisji Europejskiej – 123 mld euro” – powiedział rzecznik rządu.

Polskie PKB na mieszkańca (według Purchasing Power Standard) w 2023 r. wyniosło 80% średniej unijnej wobec 51% w 2024 r.

Komisja Europejska budżet na lata 2028-2034 o łącznej wartości 2 bln euro. W celu zniwelowania „luki konkurencyjności” między Europą a Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ma powstać specjalny Europejski Fundusz na rzecz Konkurencyjności. Będzie on miał na celu zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej w sektorach i technologiach strategicznych oraz wzmocnienie jej odporności i bezpieczeństwa gospodarczego m.in. poprzez ograniczanie zależności strategicznych, rozwój kluczowych łańcuchów wartości, eliminowanie barier inwestycyjnych i niedoskonałości rynku czy też wsparcie dla MŚP i startupów.

Źródło: ISBnews