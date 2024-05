Polska podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę na komponent satelitarny tarczy przeciwlotniczej, czyli tzw. europejskiej żelaznej kopuły, poinformował premier Donald Tusk. Chodzi o kwotę 300 mln euro.

„Dzięki pewnej zmianie, jaka nastąpiła w strategii EBI, tzw. zasady dual use, która została w dodatku skorygowana dzisiaj, możemy liczyć na bardzo tanie, korzystne kredyty na rzecz inwestycji, które będą służyły cywilnym zadaniom, ale równocześnie będą sprzyjały naszej obronności, bezpieczeństwu. I do takich należy umowa, jaką dzisiaj podpisaliśmy, dotycząca Polskiego Programu Satelitarnego we współpracy m.in. z Francją, gdzie obecność EBI jest nie do przecenienia. Mówimy tu o 300 mln euro, a więc naprawdę kwocie niebagatelnej, dzięki której nasz plan budowy tej żelaznej kopuły, nad Polską i nad Europą, znowu posunął się o krok do przodu” – powiedział Tusk po spotkaniu z prezes EBI Nadią Calvino.

Podkreślił, że systemy satelitarne, systemy rozpoznania będą niezbędną częścią tego projektu.

Projekt ma zostać przedstawiony przez Tuska i innych premierów państw UE „obecnej i przyszłej KE, tej i przyszłej RE, tak aby idea tej panaeuropejskiej obrony powietrznej, tej żelaznej kopuły nad Europą stawała się coraz mniej marzeniem, a coraz bardziej realnym, praktycznym planem”.

Premier poinformował, że uzyskał zapewnienie o gotowości EBI do współpracy w ochronie polskiej granicy wschodniej przez inwestycje w środowisko oraz infrastrukturę, która mogłaby być wykorzystywana także dla celów cywilnych.

Źródło: ISBnews