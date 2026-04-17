Polska ma zabezpieczone dostawy paliw lotniczych na najbliższe tygodnie, ale sytuacja w tym segmencie rynku jest trudna i może wpłynąć na ceny biletów lotniczych, poinformował minister energii Miłosz Motyka.

„Mamy zabezpieczone dostawy na najbliższe tygodnie, ale sytuacja w przypadku paliw lotniczych w Europie jest dość niepokojąca; mamy sygnały, że niektórzy przewoźnicy ograniczają siatki połączeń” – powiedział Motyka podczas konferencji prasowej.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna dodał, że presja popytowa będzie coraz większa wraz ze zbliżaniem się sezonu wakacyjnego.

„Dzisiaj nie ma ryzyka, że w najbliższych tygodniach paliwa lotniczego zabraknie, ale to rynek globalny i nie jesteśmy oderwani od tego, co dzieje się na świecie” – podkreślił.

Szef resortu energii ocenił, że to może być kryzys, który przełoży się na wzrost cen biletów lotniczych.

Źródło: ISBnews