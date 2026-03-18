Głęboka reforma systemu ETS – to kierunek działań ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które w dialogu z polskim przemysłem pracuje nad mechanizmami uwzględniającymi zmieniające się uwarunkowania międzynarodowe i wyzwania gospodarcze. Polska opowiada się za reformą systemu, zabiega o rezygnację z obowiązkowego wdrażania ETS2 do 2030 r. oraz chce zwiększenia alokacji bezpłatnych uprawnień dla przemysłu, również dla branż objętych dziś innymi mechanizmami ochronnymi (CBAM), podał resort.

Ponadto Polska będzie zabiegać o dalsze wsparcie ciepłownictwa i zwiększenie puli pieniędzy na modernizację polskiego przemysłu i stara się o wzmocnienie mechanizmów chroniących system przed spekulacjami oraz zmniejszenie obciążeń kosztami ETS dla przemysłu obronnego. Zgłaszane postulaty mają na celu poprawienie konkurencyjności polskich firm, czytamy w komunikacie.

„Z systemu ETS nie da się jednostronnie wyjść, ale można i trzeba go zmienić. To musi być system, który daje impuls i środki do odejścia od importowanych paliw, ale w sposób akceptowalny dla gospodarki i gospodarstw domowych” – powiedziała ministra Paulina Hennig-Kloska, cytowana w materiale.

Dodała, że Polska prowadzi szerokie rozmowy z partnerami europejskimi, m.in. w ramach Trójkąta Weimarskiego, oraz z Komisją Europejską, aby wypracować wspólne podejście do zmian w systemie.

„Wywalczyliśmy odłożenie o rok ETS2. Teraz zabiegamy o dobrowolne stosowanie tego uzgodnionego za poprzedniego rządu narzędzia do 2030 roku. To ważne dla ludzi, szczególnie rodzin o niższych dochodach” – podkreśliła.

Wśród kluczowych kierunków działań znalazło się także przedłużenie bezpłatnych pozwoleń na emisje dla przemysłu, w tym dla sektorów funkcjonujących w ramach mechanizmu CBAM.

„Przemysł musi zyskać czas, obniżyć koszty funkcjonowania i prowadzić transformację w stabilnych warunkach” – zaznaczyła ministra.

Resort wskazuje również na potrzebę szczególnego wsparcia dla ciepłownictwa – w tym dodatkowych bezpłatnych uprawnień za inwestycje – oraz kontynuacji Funduszu Modernizacyjnego.

„Chcemy także realnych mechanizmów ochrony systemu przed spekulacjami” – dodała Hennig-Kloska.

Przedstawione kierunki stanowią element działań Polski na forum Unii Europejskiej na rzecz dostosowania systemu ETS do wyzwań gospodarczych i społecznych, zaznaczono.

ETS (Emissions Trading System) to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, który ma na celu redukcję emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych i zmniejszenie zależności gospodarki od paliw kopalnych oraz zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii.

ETS2 jest kluczowym elementem polityki klimatycznej UE, mającym na celu redukcję emisji CO2 w sektorach dotychczas nieobjętych systemem ETS, w tym w budownictwie czy transporcie drogowym.

Źródło: ISBnews