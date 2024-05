Polska otrzymała 55 mld zł dotacji unijnych na cele energetyczne w latach 2004-2024, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

„Wartość inwestycji w projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich wyniosła w ostatnich 20 latach 1,33 bln zł, w tym dotacje unijne 814 mld zł (61%). Na inwestycje w rozwój sektora energetycznego przeznaczono 107 mld zł, w tym 55 mld zł (51%) stanowiły dotacje unijne” – czytamy w raporcie „Dwie dekady modernizacji. Rola Funduszy Europejskich w polskiej infrastrukturze energetycznej”.

Środki unijne zostały zainwestowane m.in. w rozbudowę farm wiatrowych na lądzie oraz farm fotowoltaicznych (ponad 5 mld zł). Planowane alokacje na lata 2021-2027 przekraczają 14,5 mld zł. Są one ukierunkowane na budowę morskich farm wiatrowych, zacieśniając tym samym pozycję Polski na dynamicznie rozwijającym się rynku energii odnawialnej, wskazano dalej.

„Środki unijne przyczyniły się do zwiększenia inwestycji w OZE w Polsce. Łączne dofinansowanie w latach 2004-2024 UE do farm wiatrowych na lądzie wyniosło 1,9 mld zł, w termomodernizację budynków – 11,1 mld zł, a do sieci przesyłowych – 3,03 mld zł” – czytamy dalej.

Na lata 2026-2032 zaplanowano dla Polski 51,98 mld zł w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego, co odpowiada 17,6% całkowitej wartości funduszu oraz 34,2% dostępnej puli środków w ramach Funduszu Modernizacyjnego (wartość ostatecznej puli środków FM będzie zależeć od aktualnej ceny uprawnień do emisji), dodano w materiale.

Źródło: ISBnews