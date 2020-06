Od 13 czerwca Polska otwiera granice z państwami Unii Europejskiej, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Od 16 czerwca zostaną wznowione loty zagraniczne.

„Od 13 czerwca otwieramy granice Polski. Ograniczamy decyzję dot. granic na razie do państw UE. Potrzebne są jak najszybciej kontakty z krajami Unii Europejskiej – żeby powróciły do poprzedniego stanu” – powiedział Morawiecki podczas wizyty w fabryce w Łochowie, cytowany na profilu Kancelarii Premiera na Twitterze.

Poinformował też o wznowieniu lotów zagranicznych.

„Od 16 czerwca będą możliwe loty zagraniczne. Wchodzimy w kontakt już dzisiaj z LOT-em, żeby LOT mógł zaplanować odpowiednio powrót do świadczenia swoich usług” – powiedział.

Kontrola na granicach wewnętrznych UE została wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w marcu, kilkakrotnie ją przedłużano (ostatnio od 4 maja br. do 13 maja br.). Ostatnie przedłużenie obowiązuje do 12 czerwca br. Natomiast zakaz lotów międzynarodowych obowiązuje do 16 czerwca.

Źródło: ISBnews