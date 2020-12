Polska, wraz z 22 europejskimi państwami, podpisała dziś porozumienie w sprawie IPCEI w obszarze niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii odnawialnej wodoru, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Celem wspólnej inicjatywy ma być budowa łańcucha wartości wodoru w UE, który umożliwi wykorzystanie go w transporcie, energetyce i przemyśle.

W imieniu Polski porozumienie podpisał wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to jeden z kluczowych mechanizmów nowej polityki gospodarczej UE, który ma na celu wspierać europejski przemysł w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki. Inicjatywa w obszarze niskoemisyjnego wodoru jest drugim po IPCEI dotyczącym przemysłu bateryjnego przedsięwzięciem, w które zaangażowana jest Polska.

Projekty realizowane w wodorowym IPCEI będą dotyczyć zarówno fazy wytwarzania, dystrybucji i magazynowania wodoru, jak i opracowania technologii i systemów wykorzystania wodoru w trzech ww. obszarach. Wodorowe IPCEI będzie obejmować zarówno projekty w fazie badań i rozwoju, pierwszego zastosowania przemysłowego, jak i rozwoju transgranicznej infrastruktury na masową skalę, podano.

„Europejski przemysł musi stawać się coraz bardziej konkurencyjny. Dlatego mechanizm IPCEI jest tak istotny dla prowadzenia transgranicznej, europejskiej i ambitnej polityki przemysłowej. To także sposób na wzmacnianie naszej suwerenności technologicznej. […] Bez wykorzystania wodoru na szeroką skalę nie osiągniemy neutralności klimatycznej w sprawiedliwy sposób” – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Zastosowanie wodoru ma szczególne znaczenie w sektorze energii, transportu i przemysłu.

„Z tego powodu nasze podejście powinno skupiać się na całym łańcuchu wartości. Popieramy rozwój tego obszaru i opracowywania technologii, dzięki którym sukcesywnie zwiększać się będzie nasza niezależność energetyczna i konkurencyjność gospodarki” – dodał Gowin.

Uzgodnione dziś IPCEI wpisuje się w realizację działań przewidzianych w strategii wodorowej KE, zadania Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, a także w krajowe cele zawarte m.in. w przygotowywanych Planach Odbudowy. Wśród państw, które podpisały porozumienie IPCEI dot. wodoru znalazły się Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Chorwacja, Luksemburg, Węgry, Holandia, Norwegia, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia I Szwecja, podano także.

Mechanizm IPCEI daje przedsiębiorstwom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu nawet do 100% jego luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. Jest to jednak mechanizm dla projektów strategicznych z perspektywy KE oraz z perspektywy rekomendujących je krajów członkowskich.

Źródło: ISBnews