Dokument pt. „Polska w grze o przyszłość – polityka dla sektora półprzewodników 2026+” został skierowany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Aktualna wersja została rozszerzona o doprecyzowanie wizji, celów, wskaźników, a także opis sposobu wdrażania, monitorowania i ewaluacji.

„Polityka półprzewodnikowa to projekt rządowy, który dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii jest już realizowany. Państwa, które posiadają kompetencje w zakresie projektowania i produkcji układów scalonych, zyskują realną przewagę technologiczną i gospodarczą. Nasza polityka to świadoma decyzja, aby Polska była aktywnym uczestnikiem globalnych łańcuchów wartości, a nie jedynie ich odbiorcą” – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

Dokument wyznacza strategiczne kierunki rozwoju krajowego sektora półprzewodników w latach 2026-2030, jednak zakreśla także docelową wizję w dłuższym okresie.

Pierwsza wersja dokumentu była przedmiotem szerokich konsultacji społecznych w okresie luty-marzec 2025 r., w których udział wzięło 38 podmiotów. Wśród nich były m.in. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje branżowe oraz przedstawiciele środowiska badawczo-rozwojowego – w tym reprezentowane w Polsce podmioty zagraniczne. Zgłoszono 356 sugestii modyfikacji, które obejmują m.in. sprawy techniczne, infrastrukturalne czy prawne, przypomniano.

Projekt polityki – z naniesionymi uwagami z etapu konsultacji społecznych – w styczniu 2026 r. został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zgodnie z rządowym procesem legislacyjnym, 2 marca rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe, opiniowanie i konsultacje publiczne. Proces potrwa 30 dni – do 2 kwietnia.

„Aktualna wersja kierowana do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych została rozszerzona o doprecyzowanie wizji, celów, wskaźników, a także opis sposobu wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Celem polityki jest wzmocnienie pozycji Polski w europejskim i globalnym łańcuchu wartości sektora półprzewodników. Dokument określa działania państwa w szczególności w zakresie:

– rozwoju badań i innowacji w obszarze technologii półprzewodnikowych,

– zwiększania krajowych kompetencji projektowych i produkcyjnych,

– przyciągania inwestycji oraz wspierania rozwoju przedsiębiorstw działających w sektorze,

– budowy i wzmacniania kompetencji kadrowych,

– rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym w ramach inicjatyw europejskich” – wymienił resort w materiale.

Źródło: ISBnews