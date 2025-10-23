Jeśli Polska chce się trwale uniezależnić od importu paliw kopalnych na potrzeby energetyki, będzie potrzebować kilkunastu gigawatów energetyki jądrowej w perspektywie połowy tego wieku, poinformował ISBnews dyrektor ds. technologii reaktorowych Nuclear PL Maciej Lipka.

„Energia jądrowa – wbrew obiegowej opinii – zdecydowanie nie jest najdroższym źródłem energii dla odbiorcy końcowego. Energia jądrowa może być tania, o ile budowana jest w odpowiednim modelu inwestorsko-biznesowym. Jeśli Polska chce się trwale uniezależnić od importu paliw kopalnych na potrzeby energetyki, będzie potrzebować kilkunastu gigawatów energetyki jądrowej w perspektywie połowy tego wieku” – powiedział Lipka w rozmowie z ISBnews.

Obecnie w planach mamy około 6-9 GW w dwóch wielkoskalowych elektrowniach jądrowych plus szereg projektów SMR na różnym poziomie rozwoju.

„Co do OZE i atomu, to kluczowe dla rozwoju niskoemisyjnej energetyki w Polsce i UE jest takie zreformowanie rynku energii, by odejść od obecnego mechanizmu wyceny i premiować także dostępność mocy, zapewniając równe wsparcie dla wszystkich zeroemisyjnych źródeł energii. Technicznie atom jest w stanie dostosowywać swoją moc do produkcji z OZE, lecz pytaniem jest, czy nie powinno być odwrotnie lub przynajmniej proporcjonalnie” – dodał Lipka.

Według niego rozwój modułowych reaktorów jądrowych SMR to może być ciekawa oferta dla spółek energochłonnych lub też może posłużyć wymianie mocy w części obecnie eksploatowanych bloków węglowych, ale zdecydowanie nie jest to alternatywa, a rozwiązanie komplementarne z wielkoskalową energetyką jądrową.

„Polska zdecydowanie powinna czerpać tutaj z doświadczeń, które pozyskiwane będą na pierwszych budowach zagranicznych, i podjąć decyzję inwestycyjną, kiedy będzie już wiadomo, że nowe konstrukcje można zrealizować blisko zakładanego harmonogramu i kosztu” – ocenił.

Dyrektor ds. technologii reaktorowych Nuclear PL wskazał również, że planowany zakup całości udziałów PGE PAK Energia Jądrowa przez Polską Grupę Energetyczną oznaczałby przede wszystkim przejęcie przez tę ostatnią grupy ekspertów, którzy zarządzali wstępną fazą projektu EJ Konin-Pątnów.

„Kolejnymi krokami byłoby zapewne przeniesienie decyzji zasadniczej dla tej lokalizacji na nowy podmiot oraz wystąpienie z wnioskiem o kolejną dla Bełchatowa. Byłoby to potwierdzenie ambicji PGE dotyczących udziału w budowie wielkoskalowej energetyki jądrowej w Polsce i zbliżyłoby nas do wskazania – zgodnie z zapisami Programu Polskiej Energetyki Jądrowej do końca roku – inwestora zarządzającego budową drugiej elektrowni jądrowej” – podsumował Lipka.

Nuclear PL jest pierwszą w Polsce firmą świadczącą kompleksowe usługi dla energetyki jądrowej. Spółkę tworzą eksperci i ekspertki z unikalnym w polskiej skali doświadczeniem związanym z energetyką i techniką jądrową, posiadający także bogate kompetencje w zakresie zarządzania dużymi projektami budowy obiektów energetycznych i przemysłowych.

Źródło: ISBnews