Polska przekazała 25 mln euro do funduszu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przeznaczonego na odbudowę Ukrainy. Dzięki porozumieniu między EBI a Polską kwota środków funduszu „UE na rzecz Ukrainy” wzrosła do 398,35 mln euro, podał bank.

„Przystąpienie Polski do Funduszu EU4U stworzonego przez EBI to ważny krok w kierunku wzmacniania odporności gospodarczej Ukrainy. Środki z Funduszu EU4U przeznaczane są na inwestycje sektora publicznego mające na celu odbudowę infrastruktury krytycznej oraz na wsparcie przedsiębiorców, których działalność jest istotna dla ukraińskiej gospodarki” – powiedziała wiceprezes EBI odpowiedzialna za operacje w Ukrainie Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Oprócz wkładu Polski fundusz „UE na rzecz Ukrainy” otrzymał wpłaty od Belgii, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niderlandów, Łotwy, Litwy, Luksemburga i Włoch, wymieniono.

„Wspieranie Ukrainy jest od dawna priorytetem Polski, również w ramach współpracy na rzecz rozwoju. Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 r. intensyfikujemy nasze działania, aby zaspokoić potrzeby humanitarne tego kraju oraz wspierać go w naprawach i powojennej odbudowie. Polska z dumą podkreśla, że była jednym z inicjatorów utworzenia funduszu 'UE na rzecz Ukrainy’ w 2023 r., a teraz realizuje swoje zobowiązanie polityczne, przekazując wkład finansowy w wysokości 25 mln euro. Mamy nadzieję, że środki pomogą Ukrainie również w modernizacji gospodarki na drodze do przystąpienia do UE” – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) Jakub Wiśniewski.

Utworzony przez EBI w 2023 r. fundusz ma pomóc w odbudowie infrastruktury, przywróceniu podstawowych usług i stymulowaniu wzrostu gospodarczego w Ukrainie. Fundusz, będący częścią inicjatywy „UE na rzecz Ukrainy” (EU4U), wspierającej kluczowe publiczne i prywatne projekty odbudowy oraz poprawiającej dostęp do finansowania dla ukraińskich przedsiębiorców, został dotychczas zasilony przez 14 państw członkowskich UE. Fundusz przeznaczył m.in. 25 mln euro na inicjatywę mającą na celu wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Ukrainie i Mołdawii oraz 50 mln euro na nowy tabor metra w Kijowie. Inne projekty w przygotowaniu obejmują remont zniszczonych budynków mieszkalnych, naprawy krytycznych ukraińskich szlaków eksportowych oraz ustanowienie linii reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia życia.

