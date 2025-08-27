Polska będzie głosowała przeciwko przyjęciu umowy między Unią Europejską a Mercosur w Radzie Europejskiej, poinformował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

„Polska będzie głosowała przeciwko przyjęciu tej umowy [z Mercosur] w Radzie Europejskiej. Jeszcze nie wiemy, kiedy to głosowanie nastąpi” – powiedział Sikorski podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Gabinetowej.

Projekt tej umowy był jednym z tematów poruszanych podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Gabinetowej.

„Polska jednoznacznie w swojej uchwale rządowej, uchwale parlamentu Rzeczypospolitej nie zgadza się na umowę o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej, szczególnie chroniąc polskich rolników, bo to jest przedmiotem naszego ogromnego zainteresowania” – wskazał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji.

W uchwale z 25 lipca br. Sejm stwierdził, że sprzeciwia się planom Komisji Europejskiej w zakresie odejścia od procedury ratyfikacji tej umowy przez poszczególne państwa na rzecz zatwierdzenia jej wyłącznie przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski i wspiera polski rząd w staraniach w celu zablokowania przygotowanej przez Komisję umowy UE-Mercosur w jej obecnej formie.

Jak wskazano w uchwale, obecnie obowiązujące przepisy unijne nie gwarantują takich samych standardów w odniesieniu do produktów wytwarzanych na terytorium Unii Europejskiej i tych importowanych na jej rynek. Polscy konsumenci wychodzą z założenia, że sprzedawane na terenie Unii produkty żywnościowe spełniają wysokie unijne standardy w zakresie bezpieczeństwa produkcji, stosowanych przy produkcji środków, dobrostanu zwierząt oraz poszanowania środowiska. Przygotowana przez Komisję Europejską umowa takich gwarancji nie daje. Polscy producenci nie mogą być zmuszani do konkurowania z producentami, którzy nie spełniają podstawowych norm w zakresie jakości produkcji.

Umowę zakładającą utworzenie strefy wolnego handlu uzgodniono w 2019 r., jednak nie została ratyfikowana. Przeciwko jej ratyfikacji protestowali m.in. rolnicy.

