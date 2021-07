Kolejna sesja polsko-czeskich rozmów w sprawie kopalni w Turowie odbędzie się w przyszłym tygodniu, poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Równolegle będą toczyć się ustalenia w kwestiach technicznych oraz prawno-traktatowych, wskazał.

Dziś odbyło się kolejne polsko-czeskie spotkanie negocjacyjne w sprawie kopalni w Turowie. W rozmowach po stronie polskiej udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i samorządu województwa Dolnośląskiego.

„Wciąż pracujemy nad porozumieniem. Zależy nam na osiągnięciu sytuacji win-win. Podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską, zarówno na rzecz społeczności lokalnych, jak i zgodnie z interesem Polski, która ma być sygnatariuszem tej umowy” – powiedział Kurtyka, cytowany w komunikacie.

„Ze stroną czeską uzgodniliśmy, że rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Równolegle będą toczyć się ustalenia w kwestiach technicznych oraz prawno-traktatowych” – dodał minister.

Około miesiąc temu Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi, złożonej przez Czechy w tej sprawie, a dotyczącej uwarunkowań środowiskowych. Jednocześnie przed tygodniem Komisja Europejska przyłączyła się do skargi Czech w tej sprawie. Czechy złożyły później do TSUE wniosek o zasądzeniu zapłaty przez Polskę 5 mln euro kary dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Po decyzji TSUE strona polska informowała, że uzgodniła z Czechami porozumienie ramowe, które zobowiązuje Polskę do inwestycji, ograniczających negatywne skutki wydobycia dla środowiska, a Czechy – do wycofania sprawy kopalni z TSUE. Polska – w ramach tego porozumienia – zgodziła się na powołanie komisji eksperckiej, która badałaby kwestie środowiskowe, a PGE miałoby przeprowadzić do końca inwestycje ekranu, który będzie eliminował odpływ wody. Ponadto Grupa PGE miałaby prowadzić prace przy wałach, by zabezpieczać przed pyłkami, które przenikają na stronę czeską. Zaplanowano też wspólne polsko-czeskie inwestycje o wartości 40-45 mln euro, współfinansowane z budżetu państwa, jak i samorządów i PGE. Przedstawiciele polskiego rządu podkreślali, że umowa bilateralna w tej sprawie jest przygotowywana przez stronę czeską i ma zostać zawarta w ramach art. 273 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Źródło: ISBnews