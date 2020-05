W ramach zaproponowanego dzisiaj przez Komisję Europejską (KE) nowego mechanizm odbudowy gospodarczej ‚Next Generation EU’ Polska otrzyma co najmniej trzydzieści kilka mld euro netto, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Spłata znacznej części środków rozpocznie się dopiero po 2028 roku.

KE zaproponowała nowy mechanizm ‚Next Generation EU’ o wartości 750 mld euro, z czego 500 mld euro stanowić mają dotacje, a 250 mld euro – pożyczki.

„To jest znakomity punkt startu do walki o lepszą Europę w tym nowym świecie po koronawirusie. To jest nowy, dodatkowy budżet do […] siedmioletniego, który jest teraz negocjowany. Udział Polski w tym budżecie bardzo pozytywnie się zwiększa. Udział netto to co najmniej trzydzieści kilka mld euro” – powiedział premier w trakcie briefingu.

„Ale patrzymy też na udział brutto, bo spłata znacznej części tego funduszu odbywać się będzie od roku 2028 do 2058. A więc w tym czasie najbliższych pięciu, dziesięciu lat, kiedy Polska potrzebować będzie netto dodatkowego zastrzyku będzie on kilkudziesięciomiliardowy i to mówię w walucie euro” – dodał.

Zaznaczył, że będzie to „grubo ponad 200 mld zł”.

Nowa propozycja Komisji Europejskiej zwiększa – jak powiedział premier – realne środki unijne, dostępne na politykę spójności o około 55 mld euro łącznie, na wspólną politykę rolną o około 24 mld euro oraz budżet funduszu sprawiedliwej transformacji.

„Wcześniej to było 7,5 mld euro, dzisiaj 32 mld dodatkowe, około 40 mld euro łącznie” – powiedział premier.

„Dodatkowo do tego dochodzą środki […], które będzie można pozyskiwać z rynku, montaż linii finansowych pod realizację różnych przedsięwzięć efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ale także wsparcia w procesie transformacji” – podkreślił.

Zaznaczył, że nowe środki potrzebne są jako narzędzia inwestycyjne w najbliższych latach. Pozytywnie ocenił też podział mechanizmu na część dotacyjną i pożyczkową.

Obecnie w ramach Rady Europejskiej trwają negocjacje nad kolejną wieloletnią perspektywą finansową UE na lata 2021-2027.

Źródło: ISBnews