Ponad 60% Polaków jest w zasięgu sieci światłowodowej, wynika z raportu „Włączenie cyfrowe”, opracowanego na zlecenie Fiberhost, operatora otwartych sieci światłowodowych. Jednak spośród tej grupy niewiele ponad połowa badanych korzysta z tego rodzaju łącza internetowego.

„Spośród 61% ankietowanych, którzy mają możliwość podłączenia światłowodu, 57% skorzystało z tej możliwości, a 43% ciągle używa innych technologii. Twórcy raportu zapytali tę grupę o powody niekorzystania ze światłowodu i według najpopularniejszej odpowiedzi (35% głosów), ankietowanym wystarcza prędkość łącza, jakie mają obecnie. Co czwarty ankietowany obawia się wysokich kosztów, ale np. 14% zastanawia się, jaką ofertę powinno wybrać, 4% jest związanych umową z innym operatorem, a 2% nie dostało zgody od właściciela mieszkania, które wynajmują” – czytamy w komunikacie.

Co trzeci badany, któremu podłączono światłowód w ciągu ostatnich dwóch lat przyznał, że spędza więcej czasu w Internecie i jest bardziej na bieżąco z wydarzeniami na świecie. 28% ankietowanych zaczęło korzystać z e-urzędów, a 16% ma lepszy kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Szczególnie duże zmiany widać w grupie badanych powyżej 55. roku życia – aż 56% rzadziej chodzi to urzędów lub na pocztę, a 54% płaci rachunki przez Internet. Ponadto to przedstawiciele tej grupy najczęściej wybierali odpowiedzi, dotyczące spędzania więcej czasu w Internecie (45%), bycia na bieżąco z wiadomości ze świata (40%) oraz korzystania po raz pierwszy z e-urzędu (38%), wymieniono także.

„Nasze badanie pokazuje, że podłączenie do sieci światłowodowej naprawdę zmienia życie ludzi na lepsze. Niezwykle cieszy nas też fakt, że ankietowani zgadzają się z nami, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego. Chcemy, żeby jak najwięcej osób w Polsce miało dostęp do tej technologii i chociaż wiele w tym obszarze zostało już zrobione, nie zamierzamy spoczywać na laurach, nie tylko jeśli chodzi o budowę, ale też akcje i działania edukacyjne” – oceniła wyniki badania prezes Fiberhost Marta Wojciechowska, cytowana w komunikacie.

Ankietowanym zadano m.in. pytanie, czy są zadowoleni z prędkości swojego Internetu – aż 40% z nich odpowiedziało, że ich łącze jest trochę lub zdecydowanie za wolne. W grupie osób nieposiadających światłowodu, odsetek ten wynosił 51%. Co interesujące, pośród ankietowanych, którzy korzystają ze światłowodu, aż 80% uważa, że prędkość ich Internetu przerasta obecne potrzeby lub ma wystarczając szybki Internet do swoich potrzeb. Co więcej, 92% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego, podano także.

„Jak pokazują dane GUS, problem wykluczenia cyfrowego systematycznie się zmniejsza – jeszcze w 2017 roku 18% Polaków było wykluczonych cyfrowo. W 2021 roku, między innymi dzięki budowie sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarach bez dostępu do przewodowej infrastruktury sieciowej, do tej kategorii zaliczyło się już tylko 8% Polaków. W dalszym ciągu jednak jedną z grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe są mieszkańcy wsi (64% spośród wykluczonych) i aby skutecznie walczyć z tym problemem konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza na terenach, gdzie szybki Internet nie jest jeszcze dostępny” – czytamy dalej.

Raport wskazuje na rosnące koszty walki z wykluczeniem cyfrowym. W porównaniu z drugim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2), inwestycje prowadzone w ramach trzeciego konkursu wiążą się z dużo wyższymi kosztami – koszt budowy 1km światłowodu jest o 25% wyższy, a koszt podłączenia 1 gospodarstwa domowego jest o 22% większy. Co więcej, koszt podłączenia 1 gospodarstwa na obszarach wykluczonych cyfrowo (POPC3) jest o ponad 500% wyższy niż w miastach. Tymczasem w ramach 1km infrastruktury światłowodowej budowanej z POPC3, podłączanych jest średnio 17 gospodarstw domowych. Dla porównania w Poznaniu do 1 km sieci podłączonych jest ponad 200 gospodarstw, a w miastach powiatowych województwa wielkopolskiego, jak Konin czy Środa Wielkopolska, średnia wynosi 143 gospodarstwa domowe.

„Większość miast i obszarów o gęstej zabudowie jest już lub wkrótce będzie podłączonych do sieci światłowodowej. Walka z wykluczeniem cyfrowym staje się coraz kosztowniejsza, także ze względu na rosnące koszty inwestycji, jednak budowa nowoczesnej, szybkiej i niezawodnej sieci światłowodowej w obszarach o niskiej gęstości zaludnienia jest podstawą w walce z wykluczeniem cyfrowym. Zamierzamy kontynuować naszą misję, bo chcemy, aby jak najwięcej osób miało dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu” – dodała Wojciechowska.

Badanie, będące podstawą raportu, zostało przygotowane przez agencję Yotta, na zlecenie Fiberhost. Respondentami byli Polacy korzystający z Internetu, którzy ukończyli 18. rok życia. Pomiar przeprowadzono pod koniec sierpnia i na początku września 2022 roku poprzez panel internetowy Ariadna, wielkość próby to 1098 respondentów.

Fiberhost jest liderem w budowie i zarządzaniu nowoczesną, otwartą infrastrukturą światłowodową typu FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, światłowód do domu) w Polsce. Spółka świadczy usługi hurtowe dla lokalnych i ogólnopolskich dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu mieszkańcy znajdujący się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost, mogą korzystać z szerokiej oferty usług internetowych oraz telewizyjnych, a operatorzy mają dostęp do bogatej oferty usług hurtowych.

Źródło: ISBnews