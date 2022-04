Ponad połowa firm – 56% – chce zatrudnić specjalistę z Ukrainy na dłużej niż rok, głównie w branżach: IT, budownictwie, transporcie i logistyce, które wykazują niedobory kadrowe, w tym brak specjalistów i menedżerów, wynika z badania Antal.

„Potencjał, jaki długoterminowo mogą przynieść ze sobą pracownicy z Ukrainy, doceniają przede wszystkim sektory, które od dłuższego czasu mierzą się z niedoborami kadrowymi, w tym brakami specjalistów i menedżerów. Są wśród nich m.in. IT, budownictwo, transport i logistyka. Obserwujemy dużą gotowość wśród pracodawców do zatrudniania ukraińskich wyspecjalizowanych pracowników na dłuższy okres i do oferowania im stabilnych umów o pracę. A także gotowość do wsparcia w zakresie nauki języka, integracji z firmą i odnalezienia się w nowej i niełatwej sytuacji. Na razie trudno oszacować, ilu uchodźców dołączy do naszego rynku pracy, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z migracją humanitarną, a nie zarobkową, ale widzimy, że pracownicy są zmotywowani. Wśród nich jest wielu wartościowych specjalistów, o których warto szczególnie zadbać i zatrzymać ich na polskim rynku” – powiedział prezes Antal Artur Skiba, cytowany w komunikacie.

Badanie wykazało z kolei, że na 12 miesięcy pracowników ze Wschodu najchętniej zatrudniłoby 16% przedsiębiorców, pół roku preferuje 15%, a trzy miesiące lub mniej 13%.

„Jednocześnie niemal 8 na 10 chce zaproponować ukraińskim pracownikom umowę o pracę, 11% kontrakt, a 10% umowę zlecenie lub umowę o dzieło” – czytamy dalej.

Dla 73% polskich pracodawców kluczowa dla zatrudnienia specjalisty lub menedżera z Ukrainy jest znajomość języka angielskiego, natomiast pracowników mówiących po polsku szuka 6 na 10 firm.

Prezes podkreślił, że istnieje ryzyko, że najlepsi pracownicy z Ukrainy wybiorą pracę w innym europejskim kraju.

„Mimo wysokiego wzrostu płac w Polsce, w branżach takich jak IT, logistyka czy finanse, zarobki specjalistów wciąż pozostają na niższym poziomie niż np. na zachodzie Europy” – powiedział Skiba.

W badaniu podano, że znajomość języków, szczególnie angielskiego, jest dla pracodawców ważniejsza niż doświadczenie w branży, którego wymaga 58% firm.

„Wykształcenia kierunkowego i wysokiej motywacji do pracy od ukraińskich specjalistów i menedżerów oczekuje odpowiednio 42% i 39% pracodawców” – podsumowano.

Źródło: ISBnews