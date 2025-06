Unia Europejska powinna porzucić ambitne cele klimatyczne w ocenie 54% Polaków – jest to najwyższy odsetek spośród dziewięciu krajów biorących udział w trzeciej edycji międzynarodowego badania klimatycznego, zrealizowanego przez Fundację E.ON we współpracy z instytutem Civey. Jednocześnie 55% Polaków uważa, że transformacja przyczynia się do wzrostu dobrobytu w długim okresie, a dla 77% ważne jest postrzeganie Europy jako pioniera transformacji.

Tylko w dwóch krajach biorących udział w badaniu odsetek osób uważających, że Europa powinna porzucić cele klimatyczne, przeważał nad zwolennikami przeciwnego zdania: w Polsce (54%) oraz w Czechach (51%). Średnio w Europie uważa tak jedynie 38% badanych, a najmniej popularny był ten pogląd w Szwecji (23%) oraz w Niemczech (28%).

„Generalnie poparcie dla procesu transformacji energetycznej spada, to zauważalny trend w ostatnich trzech latach w całej Europie. Trzeba postawić na edukację, wskazywać, że transformacja to z jednej strony koszty, ale z drugiej szansa na rozwój. Warto pokazywać nie tylko koszty transformacji, ale także jej zaniechania – ile będzie nas kosztowało, jeżeli nic nie zrobimy” – powiedział prezes E.ON Polska Andrzej Modzelewski podczas prezentacji raportu.

Jednocześnie dla 77% Polaków ważne jest postrzeganie Europy jako pioniera transformacji energetycznej, co jest zbliżone do średniej europejskiej (75%). Więcej osób uważa tak np. w Hiszpanii (89%), a zdecydowanie mniej w Czechach (60%).

Więcej Polaków niż Europejczyków uważa, że transformacja przyczynia się do wzrostu dobrobytu w długim horyzoncie. Odpowiedziało tak 55% badanych z Polski, a jedynie 45% z Europy. W obu przypadkach był to jednak spadek w porównaniu z badaniem sprzed roku (59% w Polsce i 50% w Europie).

Europejczycy coraz bardziej obawiają się finansowych konsekwencji transformacji. Średnio jest to 67% badanych, w tym 72% w Polsce. Ten odsetek największy był w Czechach (75%), a najmniejszy w Wielkiej Brytanii (54%).

Wśród źródeł energii, na których powinniśmy opierać swój system, Polacy najczęściej wskazywali energię jądrową (37%), wiatrową (20%) oraz słoneczną (19%). Średnio w Europie przeważało słońce (32%), przed atomem (26%) i wiatrem (15%).

„Elektrownie węglowe i tak nam się już kończą i musimy postawić na coś nowego. Ważne jest, żeby wspierać już dojrzałe technologie, na przykład pompy ciepła czy samochody elektryczne, a opóźniać nakłady na te najdroższe, jeszcze niedojrzałe technologie, takie jak zielony wodór czy magazyny energii, one powinny zaczekać na swój czas” – dodał Modzelewski.

Badanie przeprowadzono w Czechach, we Francji, w Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Szwecji, w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech na łącznej próbie 9 015 ankietowanych. Grupa badawcza dla każdego kraju liczyła nie mniej niż 1 001 przebadanych osób.

Grupa E.ON to jeden z wiodących europejskich koncernów energetycznych, obsługujący około 53 mln klientów na 15 rynkach w Europie. Zatrudnia łącznie ponad 78 tysięcy osób, w tym 3 500 w spółkach należących do grupy w Polsce.

Źródło: ISBnews