Minister infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45 i tym samym od momentu ogłoszenia listy zadań w „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” do realizacji skierowanych została już ponad połowa zadań z programu, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI).

W województwie łódzkim w ramach programu powstaną ponadto obwodnice Błaszek w ciągu DK 12, Brzezin w ciągu DK 72, Łowicza w ciągu DK 14, 70 i 92 oraz Serocka w ciągu DK 12 i 91. Wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji województwie łódzkim, o łącznej długości 45,5 km, mają już zatwierdzone programy inwestycji, podkreślono.

„Nie tak dawno temu, na początku lutego tego roku, ogłosiliśmy ‚Program budowy 100 obwodnic’. Dzisiaj przekroczyliśmy już półmetek uruchomionych do realizacji zadań. Dotychczasowe tempo prac kolejny raz potwierdza, że dotrzymujemy słowa i uruchamiamy inwestycje, na które Polacy czekali przez długie lata. Dzięki nowym obwodnicom zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, a kierowcy nie będą tracili czasu w zatorach drogowych” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Planowana długość obwodnicy Wielunia to ponad 10 km. Dotychczas nie były dla niej prowadzone prace przygotowawcze. Dzięki zatwierdzonemu programowi inwestycji będą mogły rozpocząć się prace niezbędne do określenia wariantów przebiegu obwodnicy, zaznaczono.

„Podstawowym celem budowy obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 45. W ostatnich latach oddano obejście Wielunia w osi wschód-zachód, w ciągu drogi krajowej nr 74. Oddanie drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem spowodowało znaczący wzrost ruchu w osi północ-południe. Planowana inwestycja ma za zadanie przenosić rosnące potoki ruchu z i do drogi ekspresowej S8. Na południe od Wielunia ruch rozdziela się na drogi krajowe nr 43 i 45 prowadzące do Częstochowy i autostrady A1 oraz Kluczborka i korytarza drogi krajowej nr 11, planowanej do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej S11” – czytamy w komunikacie.

Ogłoszenie przetargu zostało zaplanowane na III kw. 2024 r., a realizacja prac budowlanych na lata 2027-2029, podsumowano.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną, przypomniano.

Dla 2 obwodnic ogłoszono już postępowania przetargowe na roboty. Są to obwodnice Lipska i Wąchocka o łącznej długości około 18 km.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wynika także z komunikatu.

Dotychczas do realizacji zostały skierowane obwodnice 52 miast w 14 województwach, o łącznej długości ponad 400 km:

Województwo dolnośląskie:

Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25,

Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15,

Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Województwo lubelskie:

Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74,

Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74,

Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74,

Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82,

Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74,

Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

Województwo lubuskie:

Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22.

Województwo łódzkie:

Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12,

Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72,

Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92,

Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12 (91),

Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45.

Województwo mazowieckie:

Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,

Łącka ciągu drogi krajowej nr 60,

Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53

Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,

Sokołowa Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 62 i 63,

Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Województwo opolskie:

Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39,

Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46,

Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41,

Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46.

Województwo podkarpackie:

Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9,

Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9,

Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77,

Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (II etap).

Województwo podlaskie:

Białobrzegów w ciągu drogi krajowej nr 8,

Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8,

Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8.

Województwo pomorskie:

Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25.

Województwo śląskie:

Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46,

Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78,

Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78,

Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78.

Województwo świętokrzyskie:

Chmielnika w ciągu drogi krajowej nr 73/78,

Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79,

Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42.

Województwo warmińsko-mazurskie:

Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65,

Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51,

Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51,

Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58.

Województwo wielkopolskie:

Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12,

Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15,

Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32,

Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32.

Województwo zachodniopomorskie:

Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31,

Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13,

Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20,

Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20, podsumowano.

Źródło: ISBnews