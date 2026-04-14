Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) liczy na modyfikację rządowego pakietu Ceny Paliw Niżej (CPN), która uwzględniałaby osobną cenę maksymalną na tzw. paliwa premium oraz dla stacji zlokalizowanych w miejscach obsługi podróżnych (MOP) przy drogach szybkiego ruchu.

„Jedna cena maksymalna dla benzyn 95, jedna dla benzyn 98 i jedna dla oleju napędowego to trochę za mało żeby oddać sytuację rynkową, bo istnieje segment paliw premium, wzbogaconych o dodatki uszlachetniające. Powodujemy tym nieopłacalność ich sprzedaży” – powiedział dyrektor ds. regulacji POPiHN Wojciech Labuda podczas prezentacji raportu rocznego organizacji.

Do tego, w ocenie POPiHN, dochodzi kwestia sprzedaży paliw na stacjach zlokalizowanych na MOP-ach przy autostradach i drogach ekspresowych.

„To specyficzne stacje, co wynika z tego, że wymagają znacznie większych nakładów niż przeciętnie oraz spełnienia rygorystycznych wymogów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To powoduje wyższe koszty zarówno inwestycyjne, jak i operacyjne. Sam czynsz za dzierżawę MOP-ów może ważyć nawet 50-60 groszy na litrze w cenie paliwa. Jeśli na tych stacjach obowiązuje ta sama cena maksymalna co na innych stacjach, są one na straconej pozycji i osiągnięcie elementarnej rentowności jest tam obecnie niemożliwe” – dodał dyrektor ds. analiz rynku w POPiHN Jan Strubiński.

Obecny na Kongresie Paliwowym 2026 minister energii Miłosz Motyka zadeklarował, że strona rządowa jest otwarta na potencjalne modyfikacje pakietu CPN.

Wcześniej o włączenie do pakietu autogazu, czyli wykorzystywanego do celów transportowych gazu płynnego LPG, apelowały też organizacje branżowe działające w tym segmencie rynku.

POPiHN to działająca od 1995 roku organizacja branżowa zrzeszająca działające w Polsce firmy paliwowe i logistyczne.

Źródło: ISBnews