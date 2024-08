Poprawa nakładów inwestycyjnych jest priorytetem oraz wyzwaniem, przed którym stoi obecnie Polska, ocenił senior regional representative for Central, Eastern and Southeastern Europe Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Geoff Gottlieb. Według niego, wyższe niż we wcześniejszych okresach koszty pracy i energii stanowią obawy, czy Polska pozostanie konkurencyjna przy obecnych kosztach nakładów.

„Każdy makroekonomista w Polsce i poza nią, patrząc na Polskę, zastanawia się nad zagadką, nad którą spędzają najwięcej czasu – dlaczego inwestycje są niskie, biorąc pod uwagę, że zwykle są funkcją perspektyw. Perspektywy w Polsce są dobre. Po drugie – jak je podnieść? I myślę, że to będzie naprawdę priorytet. Tak więc dostęp do funduszy unijnych jest dobrym początkiem, ale upewnienie się, że Polska może nadal przyciągać kapitał zagraniczny, a także zwiększenie wykorzystania krajowych instytucji finansowych jest naprawdę ważne” – powiedział Gottlieb w Obserwator Finansowy TV.

Ocenił, że „przeszła ścieżka wzrostu gospodarczego w Polsce jest rzeczywiście nadzwyczajna i pojawia się pytanie o przyszłość, gdyż nie można tego utrzymać, będąc w pozycji niezmiennej”.

„Wzrost może być ofiarą swojego sukcesu, więc patrząc w przyszłość, krótkoterminowo widzimy lekki wzrost w w tym roku – nieco powyżej 3%. Tegoroczny wzrost związany jest z dochodem gospodarstw domowych, ten wzrost w I kwatale br. był jednym z silniejszych w Europie. Część tego wzrostu była nadrabianiem po okresie utraty w czasie wysokiej inflacji. Niektóre gospodarstwa domowe odbudowują swoje oszczędności, niektóre zwiększają konsumpcję, więc wzrost gospodarczy odbudowuje się” – powiedział Gottlieb, oceniając perspektywy dla tegorocznej koniunktury w Polsce.

Wskazał, że niekorzystna demografia w Polsce jest jednym z kluczowych negatywnych czynników dla wzrostu gospodarczego. Według niego, podnoszenie udziału siły roboczej, lepsza struktura migracji są krytyczne dla utrzymania tempa rozwoju w Polsce.

„Ale większym zagadnieniem są inwestycje. Poziom produktywności Polski, dane nie są nigdy idealne – według dwóch różnych źródeł, wynosi ok. 90% poziomu w USA – to jest dość wysoko, gdy w międzyczasie zasób kapitału w inwestycjach [w Polsce] jest wyjątkowo niski” – dodał przedstawiciel MFW.

Według GUS, stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2023 r. wyniosła 17,4% wobec 16,8% w 2022 r.

Źródło: ISBnews