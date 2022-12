Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało autopoprawkę do ustawy wiatrakowej, która zakłada przekazanie 5% energii produkowanej w lądowych farmach wiatrowych dla społeczności lokalnej, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dzisiaj poprawka została przesłana do przyjęcia przez Radę Ministrów.

„Przygotowaliśmy taką poprawkę, która by dawała obowiązek – określiliśmy to jako 5%; to jest, oczywiście, do dyskusji parlamentarnej – przekazania 5% energii produkowanej z konkretnej farmy lądowej w formie prosumenta wirtualnego dla społeczności lokalnej” – powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

W jej ocenie, to dałoby większą akceptację społeczną dla tego rozwiązania.

„Dzisiaj poprawkę wysłałam do ustawy, zechcemy ją przyjąć na Radzie Ministrów, tak żeby poprawiona wersja projektu mogła być procedowana w Sejmie” – podkreśliła minister.

Uchyliła się od odpowiedzi na pytanie o to, kiedy ustawa mogłabyby procedowana w Sejmie i kiedy mogłaby wejść w życie.

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych przyjęty przez rząd w lipcu br. Zakłada, że nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w minimalnej odległości 500 metrów od zabudowy. nowe zasady mają dotyczyć nie tylko nowych terenów, ale także i tych, gdzie elektrownie wiatrowe są już obecnie.

Źródło: ISBnews