Międzyresortowy Zespół ds. opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w nieruchomości rozpoczyna prace nad projektem ustawy o podmiotach typu REIT w Polsce inwestujących w najem nieruchomości, poinformowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Szefową zespołu została wiceminister Anna Kornecka, zaś pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na 26 lipca br.

Prezentacja najbardziej istotnych aspektów przyszłej regulacji, która będzie wynikiem pracy Zespołu, stanowić ma otwarcie publicznej dyskusji o polskich REIT-ach, występujących w tworzonej ustawie prawdopodobnie pod nazwą FIN-ów, czyli Firm Inwestujących w Nieruchomości.

„Opracowanie modelu polskich REIT-ów, wymaga odpowiedzi na szereg pytań i doprecyzowania najbardziej ważnych obszarów. Dlatego w najbliższym czasie będziemy regularnie konsultować i wypracowywać wspólnie z biznesem rozwiązania, które pozwolą nam podjąć ostateczne decyzje na temat formy prawnej, dopuszczalnych grup inwestorów oraz przedmiotów inwestycji, w które będą mogły inwestować FIN- y” – powiedziała przewodnicząca zespołu wiceminister Anna Kornecka, cytowana w komunikacie.

Jak podkreśliła, kluczowe dyskusje będą toczyły się wokół formy opodatkowania oraz monitorowania i nadzoru nad podmiotami działającymi na mocy ustawy.

Jak wskazano, już na etapie prekonsultacji swoje opinie na temat charakterystyki polskich REIT-ów wnieśli przedstawiciele MF, KNF, NBP, BGK, ZBP, Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia REIT Polska, PINK oraz Fundacji Rynku Najmu.

Duża część uwag dotyczy kwestii charakterystyki funkcjonalnej FIN-ów, w tym rodzajów aktywów, w które będą mogły one inwestować. Kwestie te stanowiły największe różnice również między wcześniejszymi projektami ustaw. Większość dotychczas zaangażowanych podmiotów zgadza się, że FIN-y powinny móc inwestować we wszystkich sektorach nieruchomości – biurowym, handlowym, usługowym, logistycznym oraz w mieszkania na wynajem, podano także.

MRPiT wskazało, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy dotychczas występujące na rynku zamknięte fundusze inwestycyjne będą mogły zmienić swoją formę na FIN oraz jaki będzie minimalny poziom kapitału zakładowego.

„Na etapie prekonsultacji z jednej strony zgłaszany był postulat, że REIT-y powinny dysponować wysokim kapitałem własnym o wartości zgodnej z regulaminem GBP (60 mln zł), co miałoby pozwolić na rozwinięcie odpowiedniej skali działalności, a przez to gwarantować osiągnięcie odpowiednich zysków i wypłatę dywidendy inwestorom. Z drugiej strony w celu swoistej zachęty do tworzenia FIN-ów, należałoby unikać stawiania zbyt wysokich wymagań na starcie ich działalności” – czytamy dalej.

Swoje powołania do zespołu otrzymali już przedstawiciele Ministerstwa Finansów (MF), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

Źródło: ISBnews