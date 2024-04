Polska potrzebuje istotnego wzrostu inwestycji prywatnych, by pobudzić gospodarkę, poinformował minister finansów Andrzej Domański.

„Już wkrótce do napędzania polskiej gospodarki włączą się środki unijne, o których mówiła pani minister [funduszy i polityki regionalnej Katarzyna] Pełczyńska-Nałęcz. To potężny impuls rozwojowy, który będzie oddziaływał w drugiej połowie 2024 roku oraz w 2025. Ale to wciąż za mało. Polską gospodarkę stać na więcej i do tego potrzebny jest nam istotny wzrost inwestycji prywatnych. Te inwestycje znalazły się w ostatnich latach na niskim poziomie i podejmujemy jako rząd szereg inicjatyw, by inwestycji w Polsce było więcej” – powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

Dodał, że prowadzone są rozmowy inwestycyjne z firmami krajowymi i inwestorami zagranicznymi.

„W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się z przedstawicielami Intela oraz spółki Alphabet, by rozmawiać o nowych inwestycjach w polskiej gospodarce, które dadzą wysokopłatne miejsca pracy” – wskazał też minister.

W przyjętym dziś przez Radę Ministrów „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027” (WPFP) napisano m.in., że planowany wyraźny wzrost wydatków na obronność oraz rozpoczęcie realizacji projektów z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) wpłyną na wzrost inwestycji w najbliższych latach. Inwestycjom sprzyjać będzie również mniejszy koszt kapitału i korzystniejsze niż w roku ubiegłym warunki finansowania.

„Prognozuje się, że inwestycje ogółem zwiększą się o 2,9% w 2024 roku, głównie za sprawą inwestycji publicznych, gdyż tempo wzrostu inwestycji prywatnych znacząco osłabnie w stosunku do wysokich wzrostów odnotowanych w zeszłym roku. Natomiast od 2025 r. spodziewamy się wysokich wzrostów zarówno inwestycji prywatnych, które będą stymulowane poprzez spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulację środków z KPO oraz publicznych, łącznie przekładających się na spodziewany wzrost inwestycji ogółem o 10,2%” – czytamy w „Planie”.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2023 r. wyniosła 17,4% wobec 16,8% w 2022 r.

Źródło: ISBnews