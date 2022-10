Rząd potrzebuje jeszcze „trochę czasu” na dodatkowe analizy, by móc podjąć decyzję w sprawie wyboru technologii dla energetyki atomowej, poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Polsko-amerykańska umowa zakłada, że decyzja powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni (licząc od połowy września).

„Biorąc pod uwagę, że jest to 3 tys. stron dokumentacji, […] każdy członek rządu, który otrzymał tę dokumentację ma czas, żeby się z nią zapoznać, zadać pytania. Do strony amerykańskiej kierujemy takie też pytania – doprecyzowujące, wyjaśniające tak, żeby w najlepszej wiedzy ta decyzja została podjęta” – powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

„I, oczywiście, jest ważne, żeby ona została podjęta pilnie, natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę powagę tej decyzji, ważność tej decyzji i jej skomplikowanie, jeszcze chwilę potrzebujemy na wewnętrzne analizy i na końcowe podjęcie tej decyzji” – dodała.

Minister przypomniała, że harmonogram zakłada, iż wybór technologii powinien nastąpić w tym roku.

Jednakże oczekiwanie na decyzję w tej sprawie nie spowolni żadnych innych procesów, podkreśliła.

„Wszystkie pozostałe procesy toczą się zgodnie z harmonogramem. Chcemy tę decyzję podjąć, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu” – podsumowała Moskwa.

Minister zapowiadała wcześniej, że decyzja w sprawie wyboru technologii do budowy elektrowni jądrowej powinna zapaść w październiku br. W drugiej dekadzie września Stany Zjednoczone złożyły ofertę ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce, zakładającą 6 wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię. Polski rząd ma także dwie inne propozycje: francuską i koreańską.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Źródło: ISBnews