Potwierdzenie przez rząd przedłużenia mrożenia cen energii do końca br. byłoby bardzo ważnym czynnikiem w kierunku październikowej decyzji o obniżce stóp procentowych NBP, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Ocenił, że wśród członków rady jest „ostrożna chęć” do obniżek stóp.

„Chcielibyśmy obniżać dalej stopy procentowe, ale to wtedy zrobimy, jeśli będzie projekcja na najbliższe kwartały, że inflacja dalej maleje. […] Np. jak się dowiemy, że cena elektryczności nie rośnie i to będzie stan prawny, to już dużo zmienia. Jak się dowiemy, że rząd przystępuje do zacieśniania fiskalnego – to też bardzo dużo zmienia i to w kierunku obniżania stóp procentowych” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej, pytany, czy stopy procentowe mogą pozostać niezmienione do końca roku.

„Jakiejś wielkiej ochoty do obniżek, takich nieostrożnych, nie ma. Na pewno nie ma do podwyżek, do obniżek jest ostrożna chęć, tak jak ja też [uważam]” – dodał, komentując nastawienie członków Rady.

Potwierdził, że gdyby w tym miesiącu nastąpiło zadeklarowanie na poziomie legislacyjnym, że mrożenie cen energii będzie przedłużone, to RPP rozważy obniżkę stóp w październiku.

„Zamrożenie w jakiejś formie […] cen energii elektrycznej byłoby ważnym elementem, bardzo. Być może po przeliczeniu nam wyjdzie, że to jest obniżka stóp z dużym prawdopodobieństwem, powiedziałbym. Kolejna obniżka stóp, bo ta niepewność by została zdjęta. Nie jest to jedyny czynnik, ale bardzo ważny” – powiedział szef NBP.

Kilkukrotnie zadeklarował, że Rada „będzie podejmować decyzje stosownie do napływających danych” i „nie zapowiada żadnej ścieżki stóp procentowych”.

Wskazał też, że chciałby uniknąć sytuacji, w której po zbyt wysokiej obniżce stóp będzie konieczne ich ponowne podwyższenie, co grozi bankowi narodowemu Czech.

Wczoraj Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 4,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,85% w skali rocznej.

Źródło: ISBnews