Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi będzie zbliżona do ubiegłorocznej powierzchni i wyniesie ok. 5,7 mln ha, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniono na ok. 4,4 mln ha.

„Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły dla: mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,6% i jęczmienia ozimego ok. 0,2%. Na plantacjach pszenicy ozimej, żyta i pszenżyta ozimego straty zimowe wyniosły poniżej 0,1%. Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest zbliżona do ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 5,7 mln ha. Według wstępnych szacunków, przewiduje się zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o około 0,4%” – czytamy w komunikacie.

Przebieg warunków pogodowych w okresie wiosny był na ogół niekorzystny dla wzrostu i rozwoju roślin, podał Urząd.

Powierzchnię jarych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniono na ok. 1,2 mln ha. Przewiduje się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniesie ok. 0,2 mln ha. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych szacowana jest na ok. 0,3 mln ha. podano także.

„Przymrozki występujące w kwietniu i na początku maja spowodowały uszkodzenia kwiatów i zawiązanych już owoców, zwłaszcza na planta-cjach, na których nie prowadzono intensywnej ochrony przeciwmrozowej. Straty zauważalne są głównie w sadach brzoskwiniowych, morelowych oraz wiśniowych i czereśniowych” – czytamy dalej.

W ramach „Wiosennej oceny stanu upraw rolnych i ogrodniczych” wykonany został szacunek powierzchni zasiewów upraw ozimych (bez rozróżnienia gatunków upraw) oraz rzepaku i rzepiku ozimego z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej. Podstawę wykonania szacunku stanowiły obrazy optyczne Sentinel-1A/C (okres obserwacji od 15.10.2024 do 07.05.2025).

Źródło: ISBnews