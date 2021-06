Na rynku walutowym powróciła tendencja do wzmacniania się złotego, co świadczy o tym, że gospodarka ma się „całkiem nieźle”, ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Żyżyński.

„Złoty się trochę osłabił. To wspomogło eksport. Ale bynajmniej szaleńczo się nie osłabiał, znowu jest tendencja do wzmacniania się złotego. To świadczy o tym, że gospodarka się całkiem nieźle trzyma” – powiedział Żyżyński podczas webinarium online „Czy i jak grozi nam inflacja?” zorganizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Na początku maja prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński poinformował, że NBP nie przewiduje w najbliższym czasie kontynuacji żadnych interwencji na rynku walutowym, a celem banku centralnego nie jest kurs walutowy.

