Rząd ma potwierdzony nowy harmonogram dostaw Pfizera, zgodnie z którym od przyszłego tygodnia nastąpi powrót ‚do normalnych dostaw’ rzędu 330-350 tys. tygodniowo, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Jego zdaniem w II kw. powinno nastąpić zdecydowanie przyspieszenie tempa szczepień.

Niedzielski przedstawił w Sejmie informację w sprawie przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 w celu stworzenia szansy powrotu do normalności oraz nadzoru nad całym procesem.

„Mamy potwierdzony nowy harmonogram dostaw Pfizera, zgodnie z którym od przyszłego tygodnia wracamy do normalnych dostaw rzędu 330-350 tys. tygodniowo. Natomiast po okresie dwóch tygodni czyli od połowy lutego będziemy mieli naddatek w dostawach, który ma nam zrekompensować to, co teraz ubyło, bo dostawy będą przez dwa-trzy tygodnie w okolicach co najmniej 400 tys. zamiast tych 350 tys. pierwotnie. Tak, że w trzy tygodnie będzie nam zrekompensowany ten ubytek. I my też w tym czasie przejściowym kiedy mamy zmniejszenie wykorzystamy te rezerwy, które zapobiegliwie zrobiliśmy” – powiedział Niedzielski.

„To co chcemy zrobić, to chcemy przyśpieszyć, kupując realnie dostępną – nie na papierze, nie na kontrakcie – szczepionkę. Dlatego zdecydowaliśmy się uczestniczyć w mechanizmie dodatkowego zakupu europejskiego, bo oprócz pierwotnej umowy, która była realizowana w formule 200 plus 100 mln nasz parytet – przypomnę jest 8-proc., 8% z kawałkiem – weszliśmy w drugą umowę z Pfizerem, która ma również umowę 200 plus 100 i teraz, tak jak mieliśmy pierwotnie zarezerwowane 16 mln Pfizera, to dodatkowo rzeczywiście do końca roku pojawi się 25 mln, z czego 10 mln być może w I półroczu, bo takie mamy wstępne zapowiedzi” – zaznaczył minister.

Przypomniał, że w ostatnim tygodniu zostało „zmniejszone tempo dostaw” z planowanych 350 tys. w tym tygodniu pierwotnie do 180 tys. Do szpitali i domów pomocy społecznej wysłano natomiast w tym tygodniu 240-250 tys. szczepionek.

„Wszyscy wiemy, ze mamy zmniejszone tempo dostaw. To tempo dostaw tygodniowych zmniejszyło się z 330 tys. do 180 tys.,czy było nawet planowane 350 tys. w tym tygodniu pierwotnie, a było 180 tys., czyli mamy redukcję o połowę” – powiedział Niedzielski.

Potwierdził także, że w I kw. Polska ma otrzymać ok. 800 tys. dawek szczepionki Moderny.

Niedzielski podkreślił, że istnieje duża szansa, iż 29 stycznia Europejska Agencja ds. Leków podejmie decyzję o dopuszczeniu nowego produktu czyli szczepionki AstraZeneki. Polska ma otrzymać dodatkowo 5 mln czy prawie 6 mln dawek w I kw., a na początku II kwartału kolejne -10 mln.

„I myślę w ogóle, że II kw. będzie tym czasem, kiedy będziemy mieć do czynienia z naprawdę dużym przyrostem tempa szczepień” – podsumował minister.

Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 591 785 według stanu na dziś na godz. 8.00, podało Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas do Polski dostarczono 1 267 300 szczepionek. Liczba dawek dostarczonych do punktów wyniosła 789 585, zaś liczba zutylizowanych dawek szczepionki sięgnęła 1 834. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniosła 235.

Źródło: ISBnews