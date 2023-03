Powrót inflacji do celu banku centralnego (2,5% +/- 1 pkt proc.) będzie postępował stopniowo, wynika z „minutes” dotyczącego lutowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Większość członków Rady oceniła, że wedle dostępnych prognoz, od II kw. 2023 r. powinien następować stopniowy spadek inflacji w kierunku średniookresowego celu NBP, od połowy 2023 r. większość inflacji będzie wynikać z inflacji bazowej.

„Większość członków Rady oceniła, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Pogorszenie koniunktury światowej działa także w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo” – czytamy w „minutes”.

Według większości członków RPP, inflacja bazowa będzie się obniżać z opóźnieniem i wynika to głównie „z utrzymujących się efektów wcześniejszych szoków, w tym kosztowych”.

„Większość członków Rady zaznaczała, że spadkowi rocznej dynamiki cen w kolejnych miesiącach 2023 r. będą sprzyjać efekty bazy, ale także obniżenie presji cenowej na skutek wygasania wcześniejszych szoków podażowych oraz osłabienia koniunktury, które wraz ze spadkiem realnych wynagrodzeń będzie ograniczać możliwość przekładania przez przedsiębiorstwa rosnących kosztów na ceny produktów” – czytamy dalej.

Wskazano, że w opinii tych członków RPP procesowi dezinflacji będzie sprzyjać materializowanie się efektów dotychczasowego istotnego zacieśnienia polityki pieniężnej NBP, jak również zaostrzenie globalnych warunków finansowych oddziałujące w kierunku spowolnienia aktywności gospodarczej na świecie oraz niższych cen surowców.

W „minutes” stwierdzono, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej zostało odzwierciedlone w bardzo dużym spowolnieniu akcji kredytowej, zwłaszcza dla gospodarstw domowych i nawet przy uwzględnieniu tzw. wakacji kredytowych – „oddziaływanie wzrostu kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych na dochód do dyspozycji gospodarstw domowych w 2023 r. będzie silniejsze niż w 2022 r.”, mimo utrzymywania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

Niektórzy członkowie RPP wyrażali opinię, że dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP jest niewystarczająca do zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym.

„W opinii tych członków Rady oczekiwany w świetle prognoz proces dezinflacji, a zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegać zbyt wolno” – podano w „minutes”.

Źródło: ISBnews