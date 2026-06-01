Minister Infrastruktury zdecydował o zwiększeniu poziomu waloryzacji kontraktów realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podała Dyrekcja. Chodzi o te umowy, w których oferty były składane przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„Od 2022 r. na waloryzację umów przeznaczyliśmy już ponad 5 mld zł. Kolejna waloryzacja obejmie 67 inwestycji o łącznej długości 855 km. Do 21 firm lub konsorcjów trafi z tego tytułu ok. 2 mld zł. Podpisaliśmy już pierwszy aneks” – czytamy w komunikacie.

Limit waloryzacji został zwiększony co do zasady do poziomu 25%. Oznacza to wzrost o dodatkowe 10 pkt proc., w sytuacji, gdy wcześniejsze podwyżki były o połowę niższe. Będzie to największa, jednorazowa zmiana limitu waloryzacji w historii umów GDDKiA. Zostanie on podniesiony do poziomu odpowiadającego rzeczywistym skutkom zawirowań gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę.

„Zwiększenie limitu waloryzacji dotyczy kontraktów, gdzie termin składania ofert przypadał przed dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Łącznie jest to 67 zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic. Zwiększonym limitem waloryzacji obejmiemy budowy dróg o długości 855 km. Do 21 firm lub konsorcjów trafi z tego tytułu ok. 2 mld zł. Te dodatkowe środki nie wpłyną na plany dotyczące innych inwestycji i nie spowodują opóźnień w realizacji rządowych programów drogowych. Od 2022 r. na waloryzację umów przeznaczyliśmy już ponad 5 mld zł. Oznacza to, że po podpisaniu obecnych aneksów przekroczymy poziom 7 mld zł” – czytamy dalej.

Podpisanie kolejnych aneksów waloryzacyjnych planowane jest jeszcze w tym miesiącu. GDDKiA zakłada, że wszystkie aneksy zostaną podpisane do końca wakacji, co pozwoli wykonawcom jeszcze w tym roku w pełni korzystać z nowych warunków kontraktowych.

Źródło: ISBnews