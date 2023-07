Pracodawcy RP zwrócili się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu podwyższenie limitów waloryzacyjnych ustalonych dla kontraktów drogowych realizowanych na rzecz GDDKiA, a zawartych przed 24 lutego 2022 r., do 20% z obecnych 10%, podała organizacja.

„Dotychczas podjęte przez rząd oraz zamawiających publicznych decyzje w zakresie zwiększenia limitów waloryzacyjnych kontraktów inwestycyjnych zawartych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem w branży budowlanej. Apele oraz argumentacja podnoszona przez wykonawców w toku rozmów została wysłuchana i uwzględniona przez stronę publiczną. Efektem było podpisanie aneksów do kontraktów zawartych przed 24 lutego 2022 r., mocą których zwiększono limity waloryzacyjne z 5% do 10%. Obecnie okazuje się jednak, że wprowadzone rozwiązania są niewystarczające” – napisali Pracodawcy RP w apelu do ministra.

„W momencie prowadzenia rozmów na temat zwiększenia limitów waloryzacyjnych z 5% do 10% zakładano, że po wzrostach cen powinny nastąpić ewentualne spadki, co pozwoli utrzymać średni wzrost w granicach 10%. Tak się jednak nie stało, a koszty większości materiałów budowlanych (np. cement, olej napędowy, beton, kruszywa – mieszanka, kruszywa – grysy) i usług (np. koszty transportu, koszty energii, robocizna) oraz koszty finansowania stale rosną. To powoduje, że ceny wskazywane w ofertach składanych do GDDKiA w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przed 24 lutego 2022 r., nie przystają do aktualnych kosztów ponoszonych przez wykonawców. Stały wzrost zdecydowanej większości kosztów, które w I kwartale 2023 r., dla kontraktów zawartych przed 24 lutego 2022 r. w wielu wypadkach sięga nawet kilkunastu-kilkudziesięciu procent, oraz niewystarczające już limity waloryzacyjne powodują, że wykonawcy realizujący publiczne inwestycje budowlane ponoszą straty” – czytamy dalej.

Organizacja przyznaje, że co prawda można odnieść wrażenie, iż ceny materiałów budowlanych i robocizny powoli się stabilizują, jednak w dalszym ciągu pozostają na bardzo wysokim poziomie, znacząco przewyższającym poziom tych towarów i usług przed rokiem 2022, a więc cen wskazywanych przez wykonawców w ofertach składanych w toku postępowań zakończonych przed 24 lutego 2022 r.

„Okres styczeń 2022 r. – styczeń 2023 r. to znaczący wzrost cen materiałów budowlanych i usług, które mocno wstrząsnęły rynkiem budowlanym. Nie bez wpływu na wzrost kosztów realizacji inwestycji drogowych pozostają też problemy logistyczne spowodowane zerwanymi łańcuchami dostaw wywołanymi najpierw pandemią COVID-19, a potem wybuchem wojny w Ukrainie i wszystkie inne związane z tym dodatkowe koszty, np. wzrost cen energii, transportu kolejowego i kołowego, a także problemy z pozyskaniem pracowników w szeroko rozumianej branży budowlanej. Na horyzoncie pojawiły się również wzrosty płacy minimalnej. Te czynniki cenotwórcze wpłynęły i w dalszym ciągu wpływają na bardzo wysoki poziom cen materiałów budowlanych, kosztów pracy i innych usług. Oczywiście żaden mechanizm, w tym wprowadzone limity waloryzacyjne nie zwalniają wykonawców z dokonania analizy ryzyka i rzetelnej wyceny ofert, ale pamiętać należy, że na analizę ryzyka oraz rzetelne ofertowanie wpływ mogą mieć czynniki, które nie są możliwe do przewidzenia, takie jak np. pandemia i wojna oraz ich długofalowe skutki” – wskazano w apelu.

Pracodawcy powołali się także na analizę, jaką przeprowadzili Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD).

„Analizy dokonane przez PZBD oraz OIGD na podstawie realizowanych 35 kontraktów budowlanych zawartych przed 24 lutego 2022 r. z GDDKiA nie pozostawiają złudzeń, że koniecznym jest podniesienie limitów waloryzacyjnych do progu 20%, co pozwoli na zapobieżenie dalszym negatywnym skutkom wzrostu cen materiałów i usług budowlanych” – napisała organizacja.

„Szacuje się, że wprowadzenie nowych limitów waloryzacyjnych na poziomie 20%, o które wnioskują organizacje branżowe oraz sektor budowlany, spowoduje konieczność podwyższenia limitu finansowego Rządowego Programu Dróg Krajowych o ok. 2 mld zł. Pamiętać jednak należy, że nie jest to wypłata jednorazowa, ale rozłożona w czasie na kilka lat” – podkreśliła.

W efekcie Pracodawcy RP zwrócili się do ministra infrastruktury z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu podwyższenie limitów waloryzacyjnych ustalonych dla kontraktów drogowych realizowanych na rzecz GDDKiA, a zawartych przed 24 lutego 2022 r., w tym wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami firm wykonawczych i zainteresowanymi organizacjami.

„Jednocześnie deklarujemy swoje wsparcie oraz uczestnictwo w działaniach i rozmowach mających na celu ustalenie satysfakcjonujących obie strony zasad waloryzacji kontraktów budowalnych” – podsumowano w apelu.

Źródło: ISBnews