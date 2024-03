Prawdopodobieństwo spadku inflacji konsumenckiej (CPI) do poniżej 2,5% r/r nie przekracza 50% do końca horyzontu projekcji w 2026 r., poinformowała członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz.

„W nowej projekcji ścieżki bezrobocia, zatrudnienia, płac, PKB i innych miar jakości życia są ponownie korzystniejsze, niż w poprzedniej projekcji (z listopada 2023r.). Tj. dla porównywalnych horyzontów. Na ścieżce centralnej niezmiennie inflacja spada. Kłopot w tym, że prawdopodobieństwo, że inflacja ukształtuje się poniżej 3,5% też spada. Tak konkretnie, to prawdopodobieństwo, że inflacja poniżej 3,5% przekracza 50% (i nie jakoś zasadniczo) dopiero w 2026 roku. Prawdopodobieństwo inflacji poniżej 2.5% jest nie tylko najniższe od roku, ale też do końca 2026 roku nie zbliża się do 50%.Cel inflacyjny staje nam się celem uciekającym. O moich wnioskach z projekcji więcej już po jej publikacji” – napisała Tyrowicz na LinkedIn.

Inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – w scenariuszu zakładającym, że antyinflacyjne działania osłonowe będą kontynuowane w całym horyzoncie projekcji: 3% w 2024 r., 3,4% w 2025 r. i 2,9% w 2026 r. (wobec odpowiednio: 3%, 3,4% dla lat 2024-2025 w projekcji listopadowej), podał Narodowy Bank Polski (NBP). Natomiast w scenariuszu wycofania działań antyinflacyjnych wskaźniki średnioroczne kształtowałyby się następująco: 5,7% w 2024 r., 3,5% w 2025 r. i 2,7% w 2026 r.

Według projekcji inflacyjnej w scenariuszu zakładającym utrzymanie działań antyinflacyjnych przez rząd inflacja konsumencka (CPI) wyniesie 2,5% r/r w II kw. br., 3% r/r w III kw. br. i 3,4% w IV kw. br. Natomiast w scenariuszu wycofania działań osłonowych inflacja CPI w II-IV kw. br. wyniosłaby następująco: 3,4% r/r, 8% r/r i 8,4% r/r.

Źródło: ISBnews