Prawie 36% Polaków z powodu pandemii koronawirusa zmieniło swoje plany urlopowe, wynika z badania pt. „Jak Polacy spędzą lato 2020?”, przeprowadzonego w ramach Think Forward Initiative – Grupy ING oraz partnerów projektu.

„Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele aspektów codziennego życia. Izolacja społeczna i ograniczenia w podróżowaniu zmieniły również sposób planowania wakacyjnego wypoczynku. Wyniki badania potwierdzają, jak bardzo Covid-19 wpłynął na plany Polaków. Przed pandemią około 64% mieszkańców kraju deklarowało wyjazd na urlop podczas wakacyjnych miesięcy. Obecnie ponad jedna trzecia z nich zrewidowała swoje plany wyjazdowe i już tylko 42% badanych planuje wakacje poza domem” – czytamy w komunikacie.

Z badania wynika, że blisko połowa pytanych osób (48%) deklaruje mniejsze wydatki wakacyjne niż zazwyczaj. Szukają tańszych rozwiązań, jak kempingi i podróże samochodem. Ponad 52% badanych wskazuje też większe zainteresowanie miejscami i atrakcjami blisko miejsca zamieszkania. Poza tym konsumenci stawiają na bardziej aktywny wypoczynek z większą dbałością o niemarnowanie wody, jedzenia i energii.

Wyjazdy zagraniczne w tym roku cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż w ubiegłych latach. Wyniki badania sugerują, że większość ludzi nadal ma dość pesymistyczne nastawienie do takich wyjazdów. Nawet 75% planujących urlop spędzi go w kraju. Najczęściej to przynajmniej jeden dłuższy wyjazd (48%) albo jednodniowe wycieczki (14%). Tylko około 24% Polaków zdecyduje się na dłuższy wyjazd poza granicę swojego kraju, podano dalej.

„Polacy wyraźnie deklarują unikanie tłumu i transportu publicznego – aż 60% badanych podkreśliło to w odpowiedziach. Na nocleg najchętniej wybierają hotele, motele, zajazdy i pensjonaty (44%) oraz wynajmują kwatery prywatne i domki turystyczne (32%). Mniejsza grupa – 13% badanych – zatrzymuje się u krewnych i znajomych” – czytamy także.

Think Forward Initiative to wspólny projekt Grupy ING oraz partnerów: Deloitte, Dimension Data, CEPR, Dell/EMC i Amazon Web Services. Skupia ekspertów z branży finansowej, technologicznej, regulatorów i naukowców. Inicjatywa ta ma na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy, jako podstawy w planowaniu działań oraz wspieraniu konsumentów w podejmowaniu wyborów finansowych. Badania prowadzone były w pięciu europejskich krajach (Polska, Niemcy, Rumunia, Hiszpania i Turcja).

Badanie ilościowe, CAWI, zostało przeprowadzone w ramach inicjatywy TFI przez IPSOS BV, na reprezentatywnej próbie Polaków N=1002 w czerwcu 2020.

Źródło: ISBnews