Prefinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na 2024 r. wynosi ok. 7%, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Szacujemy, że stan środków na rachunkach budżetowych wynosi ok. 114 mld zł. Stopień prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych brutto, wynikający z przedterminowych odkupów obligacji przeprowadzonych na przetargach zamiany, wynosi ok. 7%” – napisał Skuza w komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w grudniu 2023 r.

Według projektu przyszłorocznej ustawy budżetowej, potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa w 2024 r. wyniosą 225,4 mld zł (6% PKB).

Źródło: ISBnews