Premier Mateusz Morawiecki dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w tarczy finansowej, dotyczących umorzenia subwencji, także w przypadku, gdyby firmy nie były w stanie dotrzymać warunków umowy ze względu na kolejne obostrzenia.

„Krótka odpowiedź jest: tak” – powiedział premier podczas konferencji zapytany, czy istnieje możliwość zmiany warunków umorzenia subwencji z tarczy PFR w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy.

„Dla tych przedsiębiorców, którzy potrafią wykazać – a przecież to jest bardzo proste do pokazania przez obroty- że ze względu na tę drugą falę, z którą się stykamy te poprzednie warunki po prostu nie są możliwe do spełnienia, na pewno wyjdziemy im naprzeciw, ponieważ dla mnie wyższym dobrem w zakresie życia gospodarczego jest ochrona miejsc pracy i ochrona przedsiębiorców przed upadłością” – podkreślił premier.

„Teraz konstruujemy tarczę branżową […] ale także będziemy zmieniać warunki tarczy finansowej” – dodał.

Jednym z warunków umorzenia subwencji z tarczy PFR jest utrzymanie poziomu zatrudnienia w firmie przez 12 miesięcy.

Źródło: ISBnews