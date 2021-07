Premier Mateusz Morawiecki oczekuje, że proces legislacyjny, dotyczący nowych rozwiązań podatkowych w ramach „Polskiego Ładu” zakończy się do 30 listopada 2021r. Jego zdaniem, rozmowy z przedstawicielami partii Porozumienie wskazują, że „jest już bardzo głębokie zrozumienie tego, że ta ustawa powinna już iść do przodu”.

„(…) To naprawdę powinno zmierzać ku końcowi i dlatego dzisiaj wychodzimy z tą ustawą. Za kilka tygodni pierwsze czytanie i rozpoczęcie całego procesu legislacyjnego tak, żeby przed 30 listopada proces mógł się zakończyć” – powiedział Morawiecki podczas konferencji w Gdańsku.

Wskazał, że ostatnie rozmowy z dużą częścią członków Porozumienia wskazują, że „tam jest już bardzo głębokie zrozumienie tego, że ta ustawa powinna już iść do przodu, że ilość tych ukłonów i koncesji jest już naprawdę wystarczająco duża”.

Różnice zdań między koalicjantami mają dotyczyć m.in. kwestii związanych ze składką zdrowotną (która wedle założeń Polskiego Ładu ma być liczona liniowo od dochodu) i opodatkowania przedsiębiorstw (Porozumienie chce, by osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą uzyskały także kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł rocznie, analogicznie jak w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę).

Kilkanaście dni temu po wspólnych spotkaniach wicepremier Jarosław Gowin informował, że „padły pewne propozycje zbliżające się ku postulatom Porozumienia”, ale – jak podkreślił – potrzebne są dalsze rozmowy.

„W ostatnich dwóch, trzech miesiącach doszło do kilku bardzo długich, bardzo solidnych spotkań, solidnych – w sensie przepracowania tematu z partią Porozumienie i ostatnie z resztą parę tygodni temu, gdzie raz jeszcze kilkugodzinna debata pokazała naszą dobrą wolę w wypracowaniu jakiegoś kompromisu. I z różnych stron, także w ramach Prawa i Sprawiedliwości płynęły rozmaite propozycje. My część z tych propozycji wkomponowaliśmy w ustawę” – podkreślił Morawiecki.

Poinformował, że dzisiaj projekt trafia do konsultacji społecznych i konsultacji międzyresortowych.

„Uważam, że dalsze oczekiwanie na to, aż ktoś zgodzi się nie ma wielkiego sensu. To już trwa ponad dwa miesiące. My wykonaliśmy bardzo dużo koncesji, ukłonów w kierunku pana premiera Gowina” – dodał.

Przedstawiony dwa miesiące temu program społeczno-gospodarczy „Polski Ład” zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tys. zł (w związku ze zmianą wysokości kwoty wolnej od podatku) oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Planowane jest także zwiększenie składki zdrowotnej, która miałaby być płacona liniowo od dochodu do 7% PKB w 2027 r.

Zapowiedziano obniżenie stawek ryczałtu dla przedsiębiorców z obecnych 17% do 14% i z 15% na 12%, oraz wprowadzenie szeregu ulg, mających na celu relokację kapitału i zwiększenie atrakcyjności rozwiązań podatkowych dla holdingów.

Źródło: ISBnews