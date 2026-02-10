Premier Donald Tusk powołał dziś Radę Przyszłości – gremium złożone z 19 osób – reprezentantów świata nauki i biznesu oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, gospodarza prac Rady, podała Kancelaria Premiera. W jej skład weszli m.in. prezesi Creotech Instruments Grzegorz Brona i Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski.

Rada Przyszłości będzie ciałem doradczym Prezesa Rady Ministrów, przygotowującym rekomendacje działań i rozwiązań wspierających dalszy rozwój Polski. Jednym z jej zadań będzie identyfikacja nowych silników wzrostu, opartych na innowacjach, kapitale ludzkim i własności intelektualnej. Skoncentruje się na skracaniu drogi od badań do produktu oraz na komercjalizacji i skalowaniu technologii w Polsce.

„Jestem przekonany, że już wkrótce Rada przedstawi rozwiązania i narzędzia, dzięki którym polska gospodarka będzie rozwijać się jeszcze szybciej, a pierwszym z kluczowych tematów będzie suwerenność technologiczna. Musimy uczynić naszą gospodarkę odporną na zewnętrzne zagrożenia” – powiedział Domański, cytowany w komunikacie.

Celem działań Rady jest uczynienie Polski liderem w kluczowych dziedzinach. Dzięki temu nasz kraj ma być nie tylko ambitny, nowoczesny i konkurencyjny, ale także bezpieczny. W skład Rady Przyszłości weszli naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz eksperci w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne, biotechnologia, technologie finansowe i zastosowania dual-use (mające zastosowanie wojskowe, jak i cywilne), podano także.

W składzie Rady Przyszłości znaleźli się:

– Andrzej Domański – minister finansów i gospodarki, poseł na Sejm X kadencji, ekonomista. Wcześniej związany z rynkiem kapitałowym jako zarządzający funduszami i dyrektor inwestycyjny w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych. Współtwórca analiz i programów gospodarczych oraz ekspert w obszarze polityki makroekonomicznej i finansów publicznych. Jako minister odpowiada za kształtowanie warunków dla długofalowego wzrostu gospodarczego oraz stabilność finansów państwa.

– Dominik Batorski – socjolog i ekspert w dziedzinie data science, związany z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

– Stefan Batory – przedsiębiorca technologiczny i współzałożyciel Booksy.

– Grzegorz Brona – prezes Creotech Instruments, koordynator Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego.

– Sebastian Kondracki – Chief Innovation Officer w firmie Deviniti, jeden z twórców modelu Bielik.

– Tomasz Konik – prezes zarządu Deloitte w Europie Centralnej, inicjator Fundacji Deloitte w Polsce.

– Jarosław Królewski – prezes zarządu i Współzałożyciel Synerise – jednej z najbardziej zaawansowanych firm technologicznych w Europie.

– Rafał Modrzewski – prezes ICEYE.

– Aleksandra Pędraszewska – przedsiębiorczyni technologiczna, dyrektorka operacyjna i mentorka start-upów.

– Aleksandra Przegalińska – prorektorka do spraw Innowacji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

– Paweł Przewięźlikowski – współzałożyciel i prezes zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics.

– Krzysztof Pyrć – prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, profesor nauk biologicznych, wirusolog.

– Mikołaj Raczyński – wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju ds. Inwestycji, menedżer i ekonomista.

– Piotr Sankowski – dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS oraz Profesor w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim.

– Sebastian Siemiątkowski – współzałożyciel i prezes Klarna Bank.

– Mati Staniszewski – prezes i współtwórca ElevenLabs, matematyk i przedsiębiorca.

– Sławosz Uznański-Wiśniewski – astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pierwszy Polak w historii, który przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

– Marta Winiarska – prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

– Piotr Wojciechowski – prezes zarządu WB Group – największej polskiej prywatnej grupy technologiczno-obronnej.

