Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie rządu Mateusza Morawieckiego. Wicepremierem oraz nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi został Henryk Kowalczyk, ministrem klimatu i środowiska Anna Moskwa, a ministrem rozwoju i technologii Piotr Nowak.

W wyniku nowego podziału kompetencji powstały także dwa nowe resorty: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Nowo tworzone ministerstwo sportu i turystki objął Kamil Bortniczuk, a funduszy i polityki regionalnej – Grzegorz Puda, w latach 2019-2020 wiceminister w tym resorcie.

Zmiany zostały dokonane na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego.

Na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudę zastąpił dotychczasowy przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, który objął też tekę wicepremiera – Henryk Kowalczyk.

Ministrem klimatów i środowiska została Anna Moskwa, która w poprzednim gabinecie Morawieckiego w latach 2017-2020 była wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zastąpiła na tym stanowisku Michała Kurtykę, który z funkcji ministra zrezygnował – jak podał wcześniej premier Mateusz Morawiecki – ze względów osobistych.

Ministrem rozwoju i nowych technologii został były wiceminister finansów z lat 2015-2020, który obecnie pełnił funkcję doradcy szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz wicedyrektora Departamentu Polityki Monetarnej i Rynków Kapitałowych Funduszu Piotr Nowak. Od kilku miesięcy resortem tym kierował premier Mateusz Morawiecki.

W ciągu ostatniego roku sport był przypisany co Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, turystyka – do Ministerstwa Rozwoju i Nowych Technologii, a fundusze i polityka regionalna do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

